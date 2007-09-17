Синьора Помидора

За летние месяцы все наелись нехитрого салатика по народному рецепту "помидорки+зелень+огурчики". А урожай никак не хочет заканчиваться. Поэтому поедать помидоры теперь пора по-новому! В горячем, так сказать, виде! Чтобы согреться ненастным сентябрьским днем, будем готовить ф аршированные помидоры! А для этого нам нужны такие ингредиенты:

Томаты – 15 шт.

Креветки – 1 кг.

Майонез – 1-2 ст.ложки.

Рис – ¼ стакана (рис можно сразу сварить и на гарнир)

Соль, перец по вкусу.

Креветки размораживаем, отвариваем в кипящей подсоленной воде (на 1 литр воды 1 ст. ложка соли) 5-7 минут, оставляем на 15 минут в отваре. Тем временем отвариваем рис до готовности.

Подготавливаем томаты: срезаем верхушку (не где плодоножка, а с другой стороны), ложкой вынимаем мякоть, чтобы получилось углубление (много не вынимайте, так, чтобы «мяско» осталось), слегка изнутри солим, «крышечки» оставляем.

Затем занимаемся креветками: остужаем, очищаем от панциря, боремся с собой, чтобы не положить их в рот и съесть, нарезаем не очень мелкими кусочками (креветку где-то на 3 части). 15 креветок оставляем. Смешиваем креветки с майонезом, рисом, солим и перчим.

Начиняем помидоры приготовленным фаршем, сверху кладем целую креветку, украшаем майонезом, закрываем «крышечкой». Подготовленные помидоры укладываем на предварительно смазанный подсолнечным маслом противень, ставим в нагретый до 150 градусов духовой шкаф, и запекаем помидоры где-то 1 час, периодически подливая в противень горячей воды и регулируя температуру от 150 до 180 градусов.

Домашний кетчуп

Из серединок, которые мы вынули из наших томатов, готовим кетчуп. В сковородку капаем немного подсолнечного масла, кладем помидоры, веточку сухого укропа, соль, перец, можно добавить несколько слив. Тушим 30 минут, затем протираем через сито, отправляем обратно на сковородку, кладем выдавленный чеснок (1-2 зубчика, кто как любит), прогреваем еще 10-15 минут, часто помешивая, чтобы не подгорело.

Подаем помидоры с отварным рисом, политым кетчупом и наслаждаемся!