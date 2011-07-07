Биточки из кукурузной крупы с сыром (рецепт с видео)

Блюда из кукурузной крупы присутствуют в национальной кухне многих народов – особенно любимы сочетания кукурузы и разных сыров.

В России кукурузная крупа почему-то не так популярна, а жаль – ведь это вкусно! Давайте будем приобщаться – попробуем кукурузные биточки с сыром.

Биточки из кукурузной крупы с сыром

Понадобится:

Крупа кукурузная – 200 гр.;

Яйцо – 1-2 шт.;

Сыр тертый (пармезан или другой твердый острый) – 5 стол. ложек;

Соль – щепотка.

Для начинки:

Моцарелла (другой мягкий легкоплавкий сыр) – 100 гр.;

Для панировки:

Сухари панировочные белые

Топленое масло для обжаривания.

· Кукурузную крупу сварите до готовности в подсоленной воде, воду хорошо слейте, крупу остудите.

· Выложите в миску, добавьте яйцо и тертый острый сыр, попробуйте – если нужно, подсолите и поперчите немного.

· Мягкий легкоплавкий сыр, типа моцареллы, нарежьте длинными кусочками-брусочками – это будет начинка.

· Разделите кукурузную массу на небольшие порции, расплющите в лепешку, положите кусочек сыра и сформируйте котлету-биточек.

· Теперь их нужно запанировать в сухарях и поджарить на топленом масле. Если под рукой нет сухарей, возьмите немного подсохший хлеб и натрите его на терке – получившиеся свежие хлебные крошки будут прекрасной панировкой, корочка на биточках выйдет нежная и хрустящая.

· Подайте к этому блюду салат из свежих овощей. Для меня самый лучший вариант - салат с помидорами и зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию