Греча в горшочке с яйцом и грибами

Навеяло «горшечной» темой на нашем форуме . Готовить в горшочках? Да! я люблю !

Во-первых, быстро – сложил все продукты, поставил в духовку – и можно забыть о нем на все время приготовления. Действительно, «раз-два-три, горшочек, вари!»

Во вторых, порционно и индивидуально – кому лука побольше, кому мясо попостнее, а кому и вовсе рыбу. Главное, пометить горшочки, и не перепутать «на раздаче».

В третьих, «горшечная» еда очень вкусная. (Или это должно быть «во-первых»? )

Почему? Горшочек медленно прогревается, долго держит тепло, продукты в нем не варятся, а тушатся в собственном соку. Как говорила моя бабушка, «упревают». И никаких лишних жиров, горелых корочек – а сплошная нежность и упоение .

Очень хочется процитировать отрывок из «Русская кухня в изгнании» Вайля и Гениса. Так у них вкусно написано, слюнки текут, и хочется сразу бежать доставать горшочки !

«Вместительный, глиняный, обливной горшок с плотной крышкой — это вещь! Вся русская кухня вышла из него, как все русские писатели из гоголевской шинели. … толстые стенки глиняного горшка нагреваются медленно и равномерно. Пища в нем не варится, а томится, сохраняя все витамины, протеины или что там еще. … Но главное, конечно, вкус. Еда, приготовленная в горшке, приобретает ту мягкость, изысканность и благородство духа, которые были свойственны лучшим достижениям старинной русской кухни. Возьмем, скажем, кусок говяжьей вырезки фунта на три. Нарежем мелко‑намелко две большие луковицы, высыпем на дно горшка. Положим наверх мясо одним куском, добавим перец горошком и лавровый лист и поставим горшок в умеренно нагретую духовку. Ни в коем случае не наливать воду и не солить мясо. Горшок сам сделает свое дело и через 2,5‑3 часа у вас получится нежнейшее жаркое, плавающее в луковом соке, смешанном с мясным. Тем временем можно приготовить соус. Поджарьте на сухой сковороде муку, пока она не начнет пахнуть орехами (а она начнет, не беспокойтесь), положите в муку два стакана сметаны. Когда она распустится, добавьте в соус три столовые ложки дижонской (если нет русской) горчицы. Теперь надо сдобрить соус имбирем, майораном, заправить чесноком и вылить готовый соус на мясо. Тогда же слегка посолить блюдо. Еще полчаса в слабо нагретой духовке — и у вас уже получилось жаркое по‑купечески, гордость ресторана «Славянский базар». Мясо можно есть губами, оно нежно, пряно и духовито. А если на гарнир подать гречневую кашу, то можно звать босса на обед «а ля рюс». Точно так же в горшке можно готовить курицу или кролика. А можно положить туда рыбное филе, залить смесью молока с яйцами, посыпать обильно (полстакана) укропом и через полчаса подать рыбу — нежную, как невеста. Готовить в горшке очень просто, потому что после закладки продуктов уже ничего делать не нужно»

А еще за такой посудой очень легко ухаживать – современные горшочки можно мыть в посудомойке, да и теплой водой с обычным моющим средством они прекрасно отмываются.

Еще напомню некоторые особенности готовки в горшочках. Ничего мудрёного, правда, но все же:

1. Новые горшки надо закалить – чтобы лучше держали температуру. Если на этикетке есть инструкция, то следуйте ей . Если нет, то можно так: полностью погрузить горшок в холодную воду (залить доверху), и замачивать 2-3 часа. Воду слить, горшки переставить в холодную духовку и нагревать медленно до 200 градусов, греть 20 минут, затем духовку выключить и дать горшочкам остыть прямо в духовке.

2. Перед тем, как закладывать продукты, замочите горшочки – залейте холодной водой доверху, и оставьте на 15 минут – полчаса. Стенки горшка впитают воду и будут отдавать её во время приготовления, получится эффект паровой бани, да и блюдо получится сочнее .

3. Керамика не любит резкого перепада температур. Чтобы горшочек не лопнул, ставьте его в холодную духовку и только тогда разогревайте. Ну, а горячий горшочек, выходит, нельзя ставить на холодную поверхность - используйте деревянную подставку.

4. Горшочки предназначены для приготовления в духовке – на плите они тоже могут расколоться из-за быстрого неравномерного нагрева.

Каши, действительно, получаются в горшочках особенно вкусными – крупинка к крупинке, рассыпчатые, нежные, ароматные. Я очень люблю вот такую гречку:

Греча в горшочке с яйцом и грибами

На 3 горшочка

Понадобится:

Крупа гречневая – 2/3 стакана на каждый горшочек, всего 2 стакана;

Сушеные белые грибы – ок. ⅓ стакана (пластинками);

Грудинка варено-копченая – 3 толстых ломтика;

Лук-репка – 1-2 шт.;

Вода – 4 стакана, по 1 ⅓ стак. на каждый горшочек (соотношение 1:2 крупа-вода);

Яйца – 3 штуки;

Масло сливочное – 3 чайных ложки;

Соль, перец черный.

У меня горшочки объемом 450 мл.

Примечание:

а). Сухие белые грибы можно заменить другими лесными грибами; если нет сухих – возьмите замороженные. Лесные – предпочтительно, они запашистее . Вешенка тоже довольно ароматна. Ну и шампиньоны, в конце концов, тоже пойдут, но в большем количестве – аромат у них невыраженный.

б). Напомню: гречку можно поджарить на сухой сковородке на среднем огне до золотистого цвета и вкусного запаха . Каша получится очень ароматная.

1. Перед приготовлением замочите горшочки в холодной воде.

2. Промойте гречку, потирая крупинки пальцами, и выберите все черные неочищенные крупинки и прочие мусоринки. Залейте кипятком на несколько минут, слейте воду. Путем ошпаривания с крупинок удаляется тонкая жировая пленка, которая может придать каше слабый, но неприятный привкус… в общем, ошпаренная гречка вкуснее ). Грибы нужно тонко истолочь, практически в порошок, или разблендить, разложить по горшочкам по 1-2 чайных ложки.

3. Грудинку довольно мелко нарезать, тоже разложить по горшкам примерно поровну. Лук нашинкуйте маленьким кубиком – и тоже в горшки. Теперь можно посолить-поперчить по вкусу. И грудинка, и лук (если достаточно мелко нарезаны) в готовой каше практически «растворятся», отдав грече свои ароматы.

4. Поверх лука-мяса-грибов насыпьте крупу. Залить нужно горячей водой (не кипятком), и – в духовку. Варить под крышкой при температуре 160-180 градусов до готовности. «Готовность» - дело вкуса, одним нравится пожестче-посуше, другим разваренная каша. Я готовлю минут 50 - 60: сначала 20 минут при температуре 180, потом минут 20 на 160, и потом еще убавляю и довожу до готовности на 120 градусах. Получается нежнейшая гречка, при том не размазня, а отдельными крупинками. Заглядывать в горшочек можно, а вот мешать ложкой – нет, тогда не будет рассыпчатая . Зато можно попробовать сверху, когда визуально будет казаться готовой.

5. Когда каша «упреет», и крупинки станут нежно-мягкими, а духовка примется источать волшебные ароматы… тогда горшочки надо вынуть, крышки снять и выпустить в каждый горшок сырое яйцо, положить сверху чайную ложку масла и вернуть в духовку, чтобы белок затвердел.

Приятного аппетита!

P.S. – печеное яйцо вкуснее, чем вареное .