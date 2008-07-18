Вот казалось бы, нехитрая штука – котлета! С детства любимая, знакомая до последней крошечки, привычная да обыкновенная. Но как бесконечно можно разнообразить эту котлету, изменяя или добавляя в фарш всевозможные ингредиенты! Речь идет, конечно, о котлетах рубленых - то есть приготовленных из мясного фарша.

Надо сказать, что изначально котлетой назывался кусок мяса на косточке, отбитый, и вместе с этой косточкой зажаренный. Вот, например, что об этом есть в словаре у Даля:

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля:

КОТЛЕТА, -тка ж. телячье, свиное, ягнячье ребро, изжаренное, с избитым и сложенным лепешкою мясом; делают котлеты и без ребер, из других частей мяса, и с хлебной посыпкой.

Ну, а рубленую котлетку изобрели позже. Мясо для неё резали ножом на малюсенькие кусочки – рубили, отсюда и название. Появление мясорубок повлияло как на популярность (что вполне понятно ) такой котлетки, так и, к сожалению, на её вкус. Фарш, нарубленный ножом, намного сочнее. Так что мы, выходит, заложники технического прогресса . Конечно, желающие и располагающие временем могут попробовать самостоятельно нарубить фарш и оценить разницу... Да и без того вкусно!

Вот один из вариантов приготовления котлет – с брынзой и базиликом. С такими добавками получится уже не «котлета домашняя среднерусская», а её средиземноморская родственница

А базилик с успехом можно заменить мятой или душицей – кто что любит.

Котлеты с брынзой и базиликом

Количество продуктов на 4 порции. Время приготовления – 30-40 минут.

Понадобится (на 4 порции):

Фарш (свинина пополам с говядиной) – 500 гр.;

Яйца – 1 шт.;

Брынза – 100 гр.;

Лук-репка – 1 средняя луковка;

Хлеб или булочка (черствые) – несколько ломтиков;

Базилик или мята – 1 небольшой пучок; можно даже сушеный взять…

Соль, перец;

Примечания:

(наверное, все знают, но на всякий случай напомню):

* Лук можно натереть на мелкой терке – котлеты будут нежнее. А еще можно слегка обжарить.

* Хлеб нужен для придания котлетам большей сочности и мягкости. Если в фарше есть хлеб, то мясной сок не будет сильно вытекать при жарке, а впитается хлебным мякишем и останется внутри котлеты. Размачивать хлеб (батон, булку) можно в молоке или воде – есть мнение, что молоко придает жесткость фаршу. Размоченный хлеб отжимают, жидкость, в которой он размокал, выливают – от хлеба она становится кисловатой. Можно вместо хлеба добавить манку или панировочные сухари и воду.

* Для мягкости и нежности в фарш кладут замоченные овсяные хлопья, тертый сырой картофель и другие овощи.

* В постный фарш можно добавить ложку-другую майонеза или сметаны – котлеты получатся более сочными.

* Яйца кладут для дополнительной вязкости, клейкости фарша. В принципе, можно не добавлять, или положить только желток – белок тоже делает фарш более жестким.

1. Сначала нужно замочить в воде или молоке хлеб (булочку). С нескольких веточек базилика (мяты) оборвать листики и мелко нарубить.

Лук очистить, порезать мелкими кубиками. Брынзу тоже нарезать кубиками.

2. Фарш хорошо разомните и приправьте – солью и перцем. Добавьте в миску с фаршем размоченный и отжатый хлеб, лук и яйца. Теперь фарш нужно вымесить, можно развести немного молоком или очень холодной водой. Ориентируйтесь на консистенцию фарша, он не должен быть слишком жидким, или наоборот, сухим, рассыпающимся. Нужен нормальный липкий, однородный котлетный фарш . Готово? Пришла очередь брынзы и мелко нарубленного базилика (ну, или мяты). Еще раз перемешайте, так, чтобы брынза равномерно распределилась в фарше.

3. Теперь осталось только поджарить румяные котлетки. Мокрыми руками фарш разделайте на шарики размером с небольшое яблоко, поглаживая и похлопывая, сформируйте котлетки. Если фарш хорошо вымесили, и делаете котлетки мокрыми руками, то можно обойтись и без панировки – поверхность котлет «заглаживается». В разогретом оливковом масле жарьте их до румяной корочки, примерно 6 – 7 минут с каждой стороны. Напомню, что готовность можно определить по цвету сока, выделяющегося при прокалывании котлеты в самом толстом месте. Если сок прозрачный – готово.

В качестве гарнира подайте салат из огурцов-помидоров. Заправьте его оливковым маслом, и можете посыпать оставшимся базиликом (или мятой). Также на гарнир подойдет рис или отварной картофель.

Приятного аппетита!