Картошка-гармошка и утка-прибаутка

Дайте в руки мне баян, я порву его к…. Так примерно пела моя душа теплым осенним вечером. Душа просила песен, а организм – еды. Грудь мою теснили смутные предчувствия предстоящей трапезы, в то время как в холодильнике томилась неясными предчувствиями утиная грудь.

И не зря. Ибо на повестке дня было заявлено два блюда, рецепты коих были, как водится, почерпнуты из волшебного журнала «Школа гастронома».

Под номером один шла вышеозначенная утиная грудь под апельсиновым соусом. Под номером два значилась мечта первого парня на деревне – картофельные гармошки.

Итак, для блюда под номером один нам понадобилось:

- утиная грудка – 2шт

- ягоды можжевельника (сухостой)

- лист лавровый

- черный перец (горошек)

- коньяк - 100 мл

- сахар – 1 ст. л

- апельсин - 1 шт.

- масло сливочное – 40 гр

- соль (по вкусу)

Берем утиную грудь. Нежно пальпируем ее. И готовим к хирургическому вмешательству. Для чего даем ей небольшой наркоз. Наркоз делается следующим образом: в ступке смешиваем можжевеловые ягоды, лавровый лист и перец. Яростно их толчем. На грудке делаем глубокие крестообразные надрезы.

На сковородке разогреваем сливочное масло и высыпаем туда пряности. Как только масло запоет: «кипит наш разум возмущенный», кладем утиную грудь кожицей вниз и обжариваем 10 минут. Переворачиваем, солим и обжариваем другую сторону утиной груди.

Тем временем готовим соус. Для чего теркой (перлотерочницы, превед!) снимаем цедру с апельсина и выжимаем из него сок. Сахар и цедру высыпаем в сковородку, где жарились грудки. Добавляем туда же сок. Готовим, пока объем сока не выпарится наполовину. Добавляем коньяк и готовим соус, постоянно помешивая, примерно 5-7 минут. Грудки надрезаем наискосок и поливаем соусом.

И тут подходит время для блюда под номером два, а именно для картофельных гармошек (=боянов):

- картофель обыкновенный – 8 шт

- масло растительное – 4 ст.л.

- приправа для картофеля Santa Maria - 1 ст.л.

- смесь из 5 видов перца Santa Maria - 1 ч.л.

В отдельной мисочке смешиваем растительное масло и приправу для картофеля. Картофель моем, чистим и делаем аккуратные поперечные надрезы. Тщательно перемешиваем надрезанный картофель с маслом и приправой.

Разогреваем духовку до 180 С и выкладываем картофель на лист пергамента. Посыпаем картофель смесью перцев и запекаем 30 минут. Готовый картофель посыпаем зеленым луком.