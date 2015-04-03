Для того, чтобы мясные котлеты были нежнее, к фаршу часто добавляют хлеб, много лука, тертую картошку или кабачок. А с овсяными хлопьями пробовали? Если нет, стоит попробовать: очень сочные получаются котлеты, а овсянка в них почти незаметна. Овсяные хлопья разрыхляют фарш, впитывают и удерживают все соки, поэтому котлеты мягкие и нежные. Я приготовила такие котлеты из индейки и, кроме хлопьев, добавила грибы (можно без грибов). Хорошо получилось! Пробуйте и вы!

Котлеты из индейки с грибами и овсяными хлопьями

Понадобится: Фарш идейки (можно заменить куриным) – 0,5 кг;

Овсяные хлопья – ½ стакана;

Молоко – ½ стакана;

Грибы – 150-200 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Крахмал – 1 неполная ст. ложка;

Лук репчатый – 1 шт.;

Соль, перец;

Масло растительное для жарки.

* Залейте молоком овсяные хлопья и оставьте на 10-15 минут, хлопья набухнут и станут мягкими, молоко впитается почти полностью.

* Лук и грибы крупно нарежьте. Разогрейте в сковороде пару ложек растительного масла, слегка поджарьте лук, добавьте грибы и тоже обжарьте. Немного остудите и блендером измельчите – мелко, но не в пюре.

* Соедините замоченные хлопья, фарш, измельченные грибы, добавьте яйца, крахмал, соль и перец и хорошо перемешайте. Фарш получается жидковатый, так и надо, потому что котлеты будем выкладывать на сковороду ложкой, как оладушки. Если фарш слишком густой, разведите молоком или водой, или добавьте пару ложек сметаны.

* Разогрейте масло в сковороде, столовой ложкой выкладывайте фарш, поправляя форму, если надо. Жарьте, как обычные котлеты, с двух сторон, до румяной корочки. Чем жиже фарш, тем тоньше получатся котлетки, и быстрее прожарятся. Получилось очень вкусно! Овсяные хлопья почти незаметны, котлеты сочные и мягкие!

Приятного аппетита!