Овощное рагу с грибами и курицей в балканском стиле

Балканская кухня - это сытные блюда, в которых обязательно присутствуют сезонные овощи, морковь, сладкий перец, мясо, густой соус, часто в рецептах используют грибы. Получается сочно, вкусно и разнообразно. Называют такое блюдо гювеч (по названию глиняной посуды, в которой изначально такое овощное рагу и готовили).

Рецептов его приготовления великое множество - ведь рагу будет разным в зависимости от того, какие ингредиенты вы сегодня используете. Можно добавить, предварительно обжарив, баклажаны, кабачки, картофель, убрать томаты и заменить соус на сливочный, использовать стручковую фасоль и цветную капусту...

Овощное рагу с грибами и курицей

Ингредиенты: - болгарский перец 4 шт.;

- курица 700 г;

- грибы 400 г;

- лук 1 большой;

- помидоры мясистые 2 шт.;

- морковь 1 шт.;

- сыр 100 г;

- оливковое масло 50 мл;

- томатная паста 1 ч. л.;

- сушеный чабер, орегано, тимьян, мята, базилик - по вкусу;

- чеснок - 2 зубчика;

- соль, перец (черный и острый) - по вкусу.

Приготовление:

1. Подготовим все ингредиенты. Курицу режем средним кубиком. У грибов отрезаем ножку, режем ее на кружки, по полсантиметра толщиной, шляпку делим на 6-8 частей, в зависимости от размера. Кусочки по размеру должны быть такие же, как курица. У меня лесных грибов нет, но с шампиньонами тоже получилось очень вкусно!

Из перцев удаляем хвостик, сердцевину и косточки, режем средним кубиком.

С помидоров снимаем шкурку, для этого сделайте на плодоножке два надреза, в форме креста, положите их в миску и залейте кипятком на 2-3 минуты. Снимите шкурку и нарежьте кубиком, сок не выливайте, пригодится. Морковь режем полукругами. Лук крупным кубиком.

2. На сковороде разогреваем масло, выкладываем курицу, добавляем специи и обжариваем до румяной корочки, затем солим и перекладываем в миску.

3. На этой же сковороде обжариваем шампиньоны до готовности, не забудьте добавить специи, потом солим и перекладываем их к курице.

4. Теперь кладем в сковороду лук и морковь, жарим 2-3 минуты, добавляем перец, снова готовим 2-3 минуты, пришло время для помидоров, кладем их в зажарку вместе с соком, добавляем томатную пасту, соль и специи, немного жарим и заливаем кипятком, чтобы вода покрыла овощи, перемешиваем и тушим 5-7 минут.

5. Вместе с бульоном перекладываем овощи к курице с грибами, перемешиваем и перекладываем в противень. Добавляем чеснок. Ставим в духовку, разогретую до 200⁰, на 15-20 минут.

6. Заранее натрите сыр и по истечению времени готовки посыпьте им блюдо и отправьте в духовку еще на 2-3 минуты. Он расплавится и дополнительно загустит соус.

Ешьте, пока горячее, и приятного аппетита!