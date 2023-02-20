Курица в кисло-сладком соусе с пряным птитимом
Рецепты с использованием кисло-сладкого соуса встречаются чаще в азиатской и восточной кухне. Давайте и мы добавим немного восточного колорита и приготовим курицу в кисло-сладком соусе. Сочные, будто глянцевые, ломтики куриного мяса с оригинальным вкусом можно подать с рисом, а можно с птитимом - разновидностью макаронных изделий из Израиля.
Курица в кисло-сладком соусе
|
Ингредиенты:
- куриная грудка ~ 1 кг;
Приготовление:
1. Если вы решили попробовать птитим, будем готовить его параллельно с курицей. Птитим - вид макаронных изделий, может быть в форме рисовых зерен (изначально его придумали, как замену риса в Израиле), шариков или звездочек. При производстве он подвергается обжарке, что придает ему особый цвет и чуть сладковатый, слегка ореховый вкус.
Вскипятим воду. Варим птитим в подсоленой воде около 20 минут, он впитает воду и немного увеличится в размере. Откидываем на дуршлаг, в кастрюле растапливаем столовую ложку сливочного масла и добавляем на кончике ножа молотый сушеный имбирь, столько же чеснока, паприки и мускатного ореха. Соединяем соус и птитим, оставляем под крышкой. Птитим можно подавать и как обычные макароны, без пряностей. Мы же добавляем пряности для придания блюду восточной ноты.
2. Курицу нарезаем на кусочки среднего размера, примерно 1,5 на 1,5 см. В миску добавляем крахмал, соль и перец, хорошо перемешиваем и обжариваем частями на хорошо разогретой сковороде, на растительном масле, 3-4 минуты. Убираем в сторону.
3. Сковороду насухо протираем и добавляем туда сахар, уксус, соевый соус, кунжутное масло, измельченный чеснок и кетчуп, хлопья чили, черный перец и соль. Перемешиваем и доводим массу до кипения.
4. В отдельной ёмкости разводим столовую ложку крахмала и 2 столовые ложки воды, выливаем в сковороду, перемешиваем, готовим еще 1-2 минуты, до загустения.
5. Курицу выкладываем в соус, перемешиваем, держим пару минут на огне. Очень вкусно, необычно и быстро готовится!
Приятного аппетита!