Ужин в День Валентина. Суп томатный с морепродуктами (рецепт с видео)

Супы есть практически в каждой национальной кухне, их много, и отличаются они большим разнообразием. К примеру, томатный суп с морепродуктами - популярное блюдо средиземноморской кухни - россиянину может показаться весьма необычным. И все же, я советую его попробовать – он легкий, вкусный и полезный.

Основные компоненты такого супа – морепродукты, рис и помидоры. Рис широко применяется в диетическом питании, потому что содержит мало клетчатки и благодаря этому легко усваивается. Морепродукты вкусны, богаты белком и, кроме этого, считаются весьма сильным афродизиаком, их даже называют «еда для любви». Сегодня день Святого Валентина, и, мне кажется, такой суп как раз подойдет для праздничного ужина.

Суп томатный с морепродуктами

Понадобится:

Рис длиннозерный – пакетик 100 гр.;

Помидоры в собственном соку, без кожицы – 2 банки по 400 гр.;

Перец сладкий – 2 шт.;

Рыба (филе, без костей) – 200-300 гр.;

Смесь морепродуктов – 400 гр.;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 2 зубчика;

Базилик сушеный, соль, перец;

Масло растительное для жарки;

Петрушка свежая, лимон, маслины.

· Сначала нужно вскипятить воду, посолить, и сварить рис в пакетике почти до готовности, затем выложить из пакета. Смесь морепродуктов я разморозила заранее.

· Филе рыбы (красной или белой, без костей) нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды 10 минут. У меня филе семги, при желании можно заменить другой рыбой.

· Пока варится рис и рыба, подготовлю овощи. Лук нужно нарезать мелко, чеснок – тонкой соломкой или ломтиками, сладкий перец – тонкой короткой соломкой.

· В разогретой сковороде, на среднем огне, на растительном масле овощи нужно приготовить до мягкости перца, можно чуть подрумянить.

· Летом для приготовления такого супа лучше всего взять свежие помидоры. Их надо очистить от кожицы и семян, измельчить и потушить вместе с луком и перцем. Зимой годятся баночные томаты, в собственном соку, и лучше всего без кожицы - их надо измельчить в пюре при помощи блендера, и можно не тушить, а сразу добавлять в суп.

Летние спелые мясистые помидоры очистить от кожицы легко – их нужно неглубоко надрезать крест-накрест, и залить на полминуты кипятком. Слить кипяток, и окатить холодной водой – кожица снимется одним движением.

Второй способ – натереть помидоры на средней терке, при этом кожица и семечки отфильтруются автоматически.

· В кастрюлю с рыбным бульоном добавьте рис, помидоры, подготовленные овощи, посолите, приправьте травами и перцем. Попробуйте, если помидоры слишком кислые, можно исправить вкус, добавив чуть-чуть сахара. Когда суп закипит – положите смесь морепродуктов, доведите до кипения, и варите 1-2 минуты, не дольше – иначе морепродукты станут жесткими.

· Суп получился легкий, и в то же время сытный, с насыщенным вкусом и ароматом – своеобразный вариант рыбной солянки. Посыпьте его свежей петрушкой, а в тарелку можно добавить ломтик лимона и маслины.

Приятного аппетита!

