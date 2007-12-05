Томная Сёмга
Хочу предложить очень вкусное и простое, не хлопотное в приготовление блюдо, которое подойдет к новогоднему столу. Это блюдо для тех, кто любит вкусно и полезно покушать, но имеет не очень много времени для стояния у плиты. Может сделать даже ребенок . Назову блюдо
«Томная Сёмга»
- Берем филе семги, охлажденное или замороженное, и выкладываем на фольгу.
- Солим кусочки с одной стороны.
- Обмазываем майонезом с другой стороны
- Обкладываем рыбу со всех сторон зеленью: укропом и петрушкой (можно положить репчатый лук кольцами и лимон кружочками)
- Заворачиваем рыбу с зеленью в фольгу и укладываем в форму или на противень.
- Готовим в хорошо разогретой духовке, на «медленном огне», томим: охлажденную семгу 1 час, замороженную полтора-два часа.
- Разворачиваем готовую семгу, счищаем с нее зелень и выкладываем на блюдо с гарниром. Съедаем!
Гарнир:
На гарнир предлагаю овощи, простую заморозку. Я люблю замороженную смесь овощей под названием « столичный салат»: зеленый горошек, кукуруза, картофель, морковка. Хорошо добавить свежие помидоры и огурцы для красоты и вкусноты.
Закуска «Добрый муж»
Добрый муж под Новый Год
Много счастья принесет!
500 гр очищенных креветок, отварных или приготовленных в микроволновой печи, смешать с зеленью: петрушкой, укропом и зеленым луком, немного посолить, заправить майонезом (рекомендую «Махеев» с лимонным соком).
Выложить эту закуску на блюдо с помидорчиками «черри» и зеленым луком (помидорки и лук посолить). Креветки лучше покупать не «россыпью» в магазинах, они часто безвкусные и суховатые, а в пачках!
Приятного аппетита в наступающем году
(особенно желаю хорошего аппетита всем детям!)