Рулада
Горячие блюда

Томная Сёмга

Рецепт на НГ, простой, вкусный, напомнит о лете, но не даст забыть, что зима! Почему напоминает о лете? Потому, что если правильно и красиво оформить, напоминает летнюю полянку. Почему не дает забыть что зима? Потому что зимой кушать осень хочется.

Хочу предложить очень вкусное и простое, не хлопотное в приготовление блюдо, которое подойдет к новогоднему столу. Это блюдо для тех, кто любит вкусно и полезно покушать, но имеет не очень много времени для стояния у плиты. Может сделать даже ребенок :). Назову блюдо

«Томная Сёмга»

  1. Берем филе семги, охлажденное или замороженное, и выкладываем  на фольгу.


  2. Солим кусочки с одной стороны.
  3. Обмазываем майонезом с другой стороны


  4. Обкладываем рыбу со всех сторон зеленью: укропом и петрушкой (можно положить репчатый лук кольцами и лимон кружочками)


  5. Заворачиваем рыбу с зеленью в фольгу и укладываем в форму или на противень.
  6. Готовим в хорошо разогретой духовке, на «медленном огне», томим: охлажденную семгу 1 час, замороженную полтора-два часа.
  7. Разворачиваем готовую семгу, счищаем с нее зелень и выкладываем на блюдо с гарниром. Съедаем!

Гарнир:

На гарнир предлагаю овощи, простую заморозку. Я люблю замороженную смесь овощей под названием « столичный салат»: зеленый горошек, кукуруза, картофель, морковка. Хорошо добавить свежие помидоры и огурцы для красоты и вкусноты.

 

Закуска «Добрый муж»

Добрый муж под Новый Год

Много счастья принесет!

500 гр очищенных креветок, отварных или приготовленных в микроволновой печи, смешать с зеленью: петрушкой, укропом и зеленым луком, немного посолить, заправить майонезом (рекомендую «Махеев» с лимонным соком).

Выложить эту закуску на блюдо с  помидорчиками «черри» и зеленым луком (помидорки и лук посолить). Креветки лучше покупать не «россыпью» в магазинах, они часто безвкусные и суховатые, а в пачках!

 

 

Приятного аппетита в наступающем году

(особенно желаю хорошего аппетита всем детям!)

