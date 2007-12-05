Хочу предложить очень вкусное и простое, не хлопотное в приготовление блюдо, которое подойдет к новогоднему столу. Это блюдо для тех, кто любит вкусно и полезно покушать, но имеет не очень много времени для стояния у плиты. Может сделать даже ребенок . Назову блюдо

«Томная Сёмга»

Берем филе семги, охлажденное или замороженное, и выкладываем на фольгу.





Солим кусочки с одной стороны. Обмазываем майонезом с другой стороны





Обкладываем рыбу со всех сторон зеленью: укропом и петрушкой (можно положить репчатый лук кольцами и лимон кружочками)





Заворачиваем рыбу с зеленью в фольгу и укладываем в форму или на противень. Готовим в хорошо разогретой духовке, на «медленном огне», томим: охлажденную семгу 1 час, замороженную полтора-два часа. Разворачиваем готовую семгу, счищаем с нее зелень и выкладываем на блюдо с гарниром. Съедаем!

Гарнир:

На гарнир предлагаю овощи, простую заморозку. Я люблю замороженную смесь овощей под названием « столичный салат»: зеленый горошек, кукуруза, картофель, морковка. Хорошо добавить свежие помидоры и огурцы для красоты и вкусноты.

Закуска «Добрый муж»

Добрый муж под Новый Год

Много счастья принесет!

500 гр очищенных креветок, отварных или приготовленных в микроволновой печи, смешать с зеленью: петрушкой, укропом и зеленым луком, немного посолить, заправить майонезом (рекомендую «Махеев» с лимонным соком).

Выложить эту закуску на блюдо с помидорчиками «черри» и зеленым луком (помидорки и лук посолить). Креветки лучше покупать не «россыпью» в магазинах, они часто безвкусные и суховатые, а в пачках!

Приятного аппетита в наступающем году