Необычный рецепт приготовления вкуснейшей рыбы

Отличный способ приготовить рыбу - сварить в пакете! Годится любая, и даже суховатая треска или горбуша станет мягкой и нежной. Пакет сохраняет все соки, вкус и аромат, при этом блюдо получается некалорийное и диетическое – в отличие от рыбы жареной, запеченной или даже паровой.

Еще выгоды? Во время готовки на кухне не пахнет рыбой, посуды мыть меньше, выбросил пакет – и все чисто.

Не хочется возиться с маринадом? Посолите рыбу, положите ломик лимона и веточку укропа, и – в пакет её, так тоже очень вкусно!

Сочная рыба с сальсой из перца

Понадобится: Филе рыбное – ок. 600 гр.; Пакет для запекания. Для маринада: 1.Лайм (нужен только сок) – ½ шт.; Мед – 1 чайная ложка; Уксус белый винный или бальзамический, ароматный (или белое вино) – 1-2 стол. ложка; Соль морская – 1/3 чайной ложки; 2.Лайм (нужен только сок) – ½ шт.; Мед – 1 чайная ложка; Соевый соус – 1 стол. ложка; Соль морская – 1/3 ч. ложки (нужна, если соевый соус слабо соленый); Для сальсы: Перец сладкий разных цветов – 3 шт.; Лук зеленый – ½ пучка; Лайм (только сок) – ½ шт.; Мед – 1 чайная ложка; Оливковое масло – 2-3 ст. ложки; Чеснок (свежий или сухой) – по вкусу; Чили острый – по вкусу; Соль морская – по вкусу;

* Подойдет филе любой рыбы, даже суховатая треска или горбуша получатся мягкими и сочными. Мелкие косточки лучше удалить, кожу оставить.

* Маринад можно приготовить двух видов – с соевым соусом или с белым бальзамическим уксусом (или вином). Для маринада смешайте нужные продукты, слегка взбейте вилкой, маринад загустеет. Попробуйте, вкусно ли получилось – если нужно, добавьте соль или мед.

* Полейте рыбу и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

* Пока рыба маринуется, успеем приготовить сальсу. Для сальсы нужен перец двух-трех разных цветов. Освободите его от семян и перегородок и мелко нарежьте, а потом еще немного порубите ножом. Лук тонко нарежьте.

* Для заправки сальсы соедините мед, сок лайма, оливковое масло, добавьте для остроты и пикантности чеснок или острый чили, на свой вкус. Я положила сухой чеснок с травами и немного хлопьев чили. Заправку взбейте вилкой, через минуту она станет густая. Попробуйте и откорректируйте вкус – добавьте, если нужно мед, соль, приправы.

* Смешайте лук и перец, заправьте. Накройте и отставьте, пусть настоится.

* Рыбу переложите в пакет для запекания и плотно завяжите. В кастрюле вскипятите воду, положите завязанный пакет и готовьте 25 минут. Разрезайте пакет с готовой рыбой над миской или большой тарелкой, в пакете будет сок.

* Приготовленная таким способом, рыба получается сочной и нежной. Подавайте её с рассыпчатым кускусом или бурым рисом. Ароматную сальсу можно выложить на рыбу или подать в соуснике.

Приятного аппетита!