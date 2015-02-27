Котлеты, тефтели и фрикадельки можно всякий раз подавать как новое блюдо, если делать к ним другой соус-подливку. В нашей рубрике уже есть веселые Фрикадельки с кукурузой в томатно-перечном соусе, или Фрикадельки в итальянском стиле, с помидорами, базиликом и кедровыми орешками, уютные домашние Фрикадельки в сметанном соусе, приготовленные в микроволновке. Давайте попробуем приготовить лимонный соус-подливку, в греческом или турецком стиле. Блюдо это, пожалуй, для взрослых и «на любителя», мои дети лимонную подливку не оценили. Соус получается кисло-сладкий, пикантный, с ароматом лимона, можно добавить к нему пряные травы и молотый перец. Мне понравилось с тимьяном и мятой. И с мягкой пышной лепешкой-лавашом.

Фрикадельки мясные с лимонным соусом

Понадобится: Фарш (свинина, говядина) – 500 гр.; Лук зеленый, петрушка – по 2-3 веточки; Ломтик белого хлеба без корки; Соль, черный перец; Масло растительное для жарки – 2-3 ложки. Соус: Яйцо (только желток) – 2 шт.; Лимонная цедра - 1 чайная ложка; Лимонный сок – 30-40 мл.; Крахмал кукурузный (или мука)– 1 ч. ложка с горкой; Бульон или кипяток - 160 мл.; Соль, черный молотый перец; Сахар – по вкусу.

* Зелень вымойте и очень мелко нарежьте. Один-два ломтика хлеба (корку срежьте) размочите в воде, отожмите и добавьте к фаршу. Если фарш сухой, рассыпается, влейте немного холодной воды. Фарш нужно хорошо вымесить, добавив хлеб, зелень, соль и перец. Можно добавить немного лимонной цедры, аромат фрикаделек будет пикантным.

* Мокрыми руками скатайте из фарша шарики размером с абрикос. Разогрейте в сковороде или сотейнике пару столовых ложек масла, и обжарьте, слегка подрумянив, со всех сторон. Влейте две трети стакана воды, убавьте огонь и готовьте под крышкой примерно 20 минут.

* Для соуса нужна цедра и сок лимона. Хорошо вымойте лимон, и мелкой теркой снимите цедру. У меня был крупный лимон, хватило половинки и на цедру, и на сок. В соке размешайте чайную ложку кукурузного крахмала. В небольшом ковшике соедините желтки, цедру и сок лимона, и хорошо размешайте.

* Тонкой струйкой влейте горячий бульон, все время помешивая. У меня не было готового бульона, и я взяла полстакана из сковородки, в которой тушились фрикадельки. Поставьте ковш на плиту, и готовьте на слабом огне, помешивая, до загустения соуса. Готовый соус по густоте похож на жидкий кисель, однородный, хорошо обволакивает ложку.

* Соус нужно попробовать и приправить: добавьте черный свежемолотый перец, щепотку соли, если нужно – выправьте излишнюю кислоту сахаром. Получается кисло-сладкий соус нежной консистенции, с приятным лимонным ароматом. Можно добавить пряные травы - тимьян, мяту; идеально - свежие листочки, сухие – тоже хорошо. На гарнир подойдет цветная капуста, рис, картофель.

Приятного аппетита!