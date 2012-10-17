Вот и наступили холода, организм настойчиво требует чего-то мясного... И как обычно, хочется приготовить что-то необычное. Предлагаю вам приготовить азу из говядины по мотивам татарской кухни. Традиционно азу готовят из баранины или конины, но для нас говядина все-таки более привычна.

Азу из говядины

Понадобится:

Мякоть говядины – 1 кг.;

Лук репчатый -2-3 шт.;

Огурцы соленые – 2-3 крупных;

Помидоры – 4 шт.;

Чеснок – 3-4 зубка;

Бульон мясной (или вода) – 0,5 литра;

Масло топленое для жарки,

Соль, перец черный молотый,

Зелень.

· Мясо нужно зачистить от пленок и сухожилий, мякоть нарезать небольшими полосками-брусочками. Лук нарежьте «перьями» или полукольцами.

· Помидоры ошпарьте и снимите кожу, удалите семена и нарежьте кубиками. Можно натереть помидоры на терке.

· Приготовьте кастрюлю или казан, и сковороду для обжаривания (понадобится сковорода с толстым дном). Разогрейте топленое масло, и порциями, в несколько приемов, обжарьте мясо до золотистой корочки. Почему порциями, а не все сразу? Если выложить все мясо сразу, температура масла резко упадет, мясо даст сок и будет тушиться в нем, вместо того, чтобы зарумяниться.

· Перекладывайте мясо в кастрюлю. Когда все обжарите, на той же сковороде подрумяньте лук. Переложите в кастрюлю.

· Добавьте в кастрюлю помидоры, добавьте соль-перец, немного бульона или воды и тушите на слабом огне до мягкости мяса. Сколько понадобится времени – зависит от самого мяса, настраивайтесь на 40-60 минут, и пробуйте, уже мягкое или еще нет. Сейчас нужно очистить и порезать соломкой морковь. Немного обжарить ее на сковородке.

· Пока говядина готовится, морковь поджаривается, очистите от кожи и семян огурцы, нарежьте соломкой и добавьте к моркови, тоже потушите – поджарьте на сковороде. Добавлять их будем ближе к концу приготовления, минут за 10 до готовности говядины. Положили? Теперь чеснок, уже в самом конце – положили, размешали, через 2-3 минуты можно выключить – готово!

· Подавать можно с картофельным пюре, рисом или тушеной капустой -как вам больше нравится! При подаче посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

