Мясо по-фламандски. Порадуйте мужчин к празднику!

Можете без раздумий назвать какое-нибудь блюдо бельгийской кухни? У меня только две ассоциации: бельгийский шоколад и бельгийское пиво – «Stella Artois» и «Hoegaarden» .

Бельгийская кухня почему-то мало кому знакома . А между тем, она заслуживает нашего внимания! Бельгийцы любят поесть, и порции у них большие. Обилие овощных блюд, самых разных – овощи в этой стране уважают все, от мала до велика. Некоторые блюда перекликаются с французскими, немецкими, голландскими – что поделать, соседи… . Много вкусного готовятся по рецептам, почти не изменившимся со времен Средневековья – в Бельгии уважают традиции. Одна из таких гастрономических традиций – тушение или запекание мяса в пиве. «Фламандский карбонад» или «говядину по-фламандски» знают и любят гурманы всего мира.

Давайте приготовим и мы! Не совсем, как в Бельгии, наверное, но «по мотивам». Блюдо получается скорее не утонченное, а такое… конкретное . Мужчинам обычно нравится. Интересный вкус! Запах пива за время приготовления приглушается, смешивается с ароматами мяса и хлеба, и получается чудесный густой соус. Одновременно с мясом, что очень удобно .

Про бельгийское пиво

• На сегодняшний день в сравнительно небольшой Бельгии производится немногим меньше тысячи сортов пива.

• На каждого бельгийца приходится около 180 литров пива в год .

• Популярны соусы на основе пива, супы из пива, пивные маринады для мяса, подливки к рыбе (тоже с пивом).

• Оригинальные сорта – с апельсином, клубникой, вишневым соком, черной смородиной, малиной.

• Первое пиво начали варить бельгийские монахи – в начале 13 века. В те времена безопаснее было пить пиво, чем воду – из-за постоянных эпидемий чумы.

Специалисты говорят, что бельгийским пивом можно заменять французские вина. Хочу процитировать статью с gastromag.ru, мне показалось интересным .

«… Попробуйте подать пшеничные сорта Hoegaarden White – с кориандром и апельсиновой корочкой или Blanch de Namur вместо белого вина, например шабли. Они могут стать как аперитивом, так и отличным дополнением к рыбе, белому мясу, даже фруктам. Подавать пшеничное пиво нужно охлажденным – до +3ºC.

Светлое Leffe (Blonde) – оптимальная замена сухому бордо, кьянти, идеально подходит к копченостям. Темное Leffe (Brune), утверждают эксперты, можно использовать вместо выдержанного бургундского – пино нуар. С блюдами французской и, естественно, бельгийской кухни сочетается великолепно. А неплохо представленное на нашем рынке Belle-Vue – и крик (с вишней), и фрамбуаз (с малиной), так же как и продукт знаменитой бельгийской пивоварни Liefmans – вишневое пиво – хорошо предложить как аперитив или просто для утоления жажды.»

(Источник: http://www.gastromag.ru/)

Мясо по-фламандски

Легко приготовить – знаменитое бельгийское блюдо! Мясо в пивном соусе

Понадобится:

Свинина или говядина, подходящая для тушения/запекания – 1 кг.;

Лук-репка - 2 шт.;

Пиво темное, некрепкое, сладковатое – 0,5 литра;

Хлеб черный – 2-3 ломтика;

Горчица – 1-2 ст. л.;

Соль, перец черный молотый, тимьян, по желанию - 1 маленький лавровый лист;

Примечания:

• Необязательные ингредиенты: копченая грудинка ок. 150 гр., бульон мясной, чеснок (ползубчика.) Любители аромата копченостей и/или чеснока – это для вас .

Грудинку нужно мелко нарезать, обжарить до румяной корочки, и добавить к мясу в жаровню, туда же кладем чеснок, растертый с солью. Бульон можно подливать по мере выкипания пива. Можно, конечно, и пиво подливать – тогда будет очень интенсивный вкус .

• Я готовила свинину, для говядины время приготовления увеличится!

• От пива, хлеба и горчицы сильно зависит конечный результат! Лучше взять некрепкое пиво. Темное пиво - вкус и аромат блюда будут более насыщенными, светлое – приглушенными. То же самое относится к хлебу – кислый ржаной сделает вкус соуса ярче, белый хлеб придаст мягкости. Горчицу берите любую, на ваш вкус. Учитывайте, что за время приготовления острота её уменьшится.

1. Мясо режем на небольшие кусочки, поперек волокон. (Если нужно, предварительно срежьте с него пленки и жилки). Кусочки обсушите салфетками или кухонными полотенцем – будем обжаривать. Обсушенное мясо меньше брызгается и быстрее покрывается зажаристой корочкой, соответственно, больше сока остается внутри кусочков. В сковородку наливаем растительное масло и кладем кусок сливочного – разогрейте масло хорошенько, тогда на мясе сразу «схватится» корочка. Небольшими порциями выкладывайте мясо и обжаривайте до зарумянивания.

2. Две средних луковицы очистите и тонко нашинкуйте. Хлеб нарежьте ломтями толщиной около сантиметра, срежьте корки. Щедро намажьте ломтики горчицей. Я брала зернистую, и в готовом соусе у меня видны зернышки горчицы.

3. Это мясо можно запекать в духовке, а можно готовить на плите – по желанию . В жаровню (сотейник, кастрюлю с толстым дном, казан, утятницу, форму для запекания, если будете делать в духовке) выкладываем мясо-лук-мясо, сверху солим, перчим, добавляем немного тимьяна или тмина.

Поверх выкладываем хлеб, горчицей вниз. Заливаем все это пивом, и ставим под крышкой на маленьком огне вариться-тушиться-томиться, минут на 40 для свинины, для говядины потребуется больше времени… ммм… пока не станет мягкой.

Если будете запекать – температура духовки 180 градусов, форму накройте крышкой или плотно оберните фольгой!!!

4. Примерно через полчасика можно заглянуть в кастрюльку, если сильно выпарилась жидкость - долить бульона (или воды, или пива)

Попробуйте мясо – если почти готово, то можно содержимое кастрюли перемешать, хлеб при этом распадется на крошки и соединится с пивным бульоном - так и надо, получится дивный пивной хлебный соус. Минут через десять наше мясо готово.

(Из моего опыта… перемешивать хлеб с мясом надо незадолго до окончания готовки - минут за 10 до готовности мяса. В противном случае соус может пригореть, особенно если готовить на плите. Поэтому приглядывайте за ним в самом конце готовки – лучше перебдеть )

5. На гарнир традиционно предлагается отварная картошечка, нарезанная на дольки и сдобренная маслицем и укропчиком . Ну, и бутылочка... Hoegaarden, может…



Приятного аппетита!