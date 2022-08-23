Фаршированные кабачки-лодочки
Рецептов из кабачка великое множество, сегодня предлагаю вам приготовить вкусные кабачки-лодочки в духовке, с фаршем и овощами.
Ингредиенты:
Соус бешамель (по желанию): молоко 100 мл, мука 3 ст. л., сливочное масло 50 г.
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук, перец и помидоры мелким кубиком.
2. На сковороду наливаем растительное масло, обжариваем лук, затем добавляем фарш, когда он будет почти готов, добавляем перец и помидоры, подсаливаем, добавляем любимые приправы и тушим до готовности еще 2-3 минуты.
(Если хотите более сливочный вкус, можно сделать соус бешамель. Для этого обжарьте муку со сливочным маслом до золотистого цвета. Влейте молоко и хорошо перемешайте. Добавьте соль. Периодически помешивая, варите, пока не начнет густеть, снимите с огня).
3. Кабачки очищаем от кожуры и разрезаем вдоль на две части. Столовой ложкой убираем серединку с семечками.
4. Выстилаем противень пергаментом и смазываем растительным маслом.
5. Выкладываем кабачки, солим и в серединку кладем начинку. Если сделали соус, полейте им сверху.
6. Отправляем кабачки в духовку на 20 минут, затем достаем, посыпаем тертым сыром, ставим обратно на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.
Всё готово, приятного аппетита!