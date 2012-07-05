Родина гречихи - Индия, там её называют «чёрным рисом» и на протяжении многих веков считают лекарством – настолько она полезна. И действительно, полезного в гречке много, она даже используется для изготовления медицинских препаратов.

Тот, кто любит гречку, конечно, знает, как вкусны гречневые запеканки, супы с гречкой или фаршированная рыба. Предлагаю приготовить гречневые биточки с брынзой – это простое и вкусное блюдо, а сделать его можно очень быстро, если есть вареная гречка. Гречаники получаются румяные, с хрустящей корочкой, а по вкусу похожи на мясные котлеты. Подавайте гречаники со сметаной, сметанным соусом или соусом бешамель, а еще мне нравится, как они сочетаются с помидорным салатом. Давайте пробовать!

Гречаники с брынзой

Понадобится:

Гречка в пакетике – 200 гр;

Брынза твердая – 150 гр.;

Лук репчатый – 1 маленькая луковица;

Яйцо – 1 шт.,

Мука – 2-3 ст.л.;

Соль, перец.

Мука для панировки.

Масло для жарки.

Для подачи – сметана, помидоры.

· Сварите гречку до готовности. Остудите и переложите в миску. Остудить нужно для того, чтобы яйца, которые будем добавлять в гречку, не свернулись от температуры, а сыр не расплавился. Если есть уже сваренная гречка – она отлично подойдет. Брынзу нужно накрошить или нарезать маленькими кубиками и добавить к охлажденной гречке. Брынза или фета нужна твердая, не мажущаяся.

· Маленькую луковицу натрите на терке, в таком виде он не будет ощущаться в довольно нежных биточках, а только придаст вкус. Если любите вкус жареного лука - нашинкуйте и поджарьте, прежде чем добавлять к гречке, тоже будет вкусно.

· Теперь кладите сырое яйцо, перец, муку – так, чтобы можно было слепить биточки и они не разваливались. «Тесто» должно получиться нежным, мягким, много муки не сыпьте – если с мукой переборщить, биточки выйдут грубые, с сильным «мучным» привкусом. Соли добавьте совсем немного, с учетом солености брынзы.

· Теперь можно слепить биточки, обвалять в муке и поджарить на разогретом растительном масле до румяной корочки. Подавать со сметаной и салатом из помидоров.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта