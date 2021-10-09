Плов в сковороде. Нереально вкусно!

Этот рецепт плова с курицей на сковороде вашей семье точно придется по вкусу. Все как вы любите: быстро, просто и бюджетно! А главное, очень вкусно, ароматно и сытно.

Рецептом со мной поделилась девочка-подросток, готорая сама готовит это блюдо для семьи. Рекомендую и вам приготовить такой плов, и он точно войдет в ваше домашнее меню.

Плов на сковороде

Понадобится: Рис - 1 ст.

Вода кипяток 1 1/4 ст.

Мясо - курица (но можно индейку или свинину) - 500 г

Морковь 1 шт.

Чеснок - головка.

Лук - 1 шт.

Сливочное масло - 1 ст.л.

Приправы для плова

Растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Разогрейте растительное масло на сковородке со специями. Зира, хмели-сунели, сушеный барбарис или возьмите готовую приправу для плова. Обжаривать на медленном огне нужно недолго, пока не пошел запах приправ, у меня заняло около 5 минут.

2. Далее к специям добавим овощи - морковь соломкой и крупно порезанный лук. Продолжаем обжаривать все вместе до золотистого цвета овощей.

3. Когда лук стал золотистый, добавим порезанную куриную грудку и сливочное масло. Огонь можно немного прибавить, чтобы курица именно поджарилась, а не тушилась.

4. Пока жарится курица, промываем хорошенько рис. Лучше используйте длиннозерный, так как в нем меньше крахмала.

5. Как только выпарилась влага от курицы, добавим рис в сковородку. Засекаем 10-12 минут и жарим смесь на небольшом огне, непрерывно помешивая.

6. Кипятим воду и через 12 минут заливаем наш плов в пропорции 1.25 (1 стакан риса и 1 + 1/4 стакана воды). Кладем в центр головку чеснока (если любите), либо можно порезать/порубить несколько зубчиков, закрываем крышкой и на медленном огне готовим 15 минут, не открывая и не помешивая.

7. Ближе к концу готовки проверьте, готов ли рис и впиталась ли вода. Если рис чуть сыроват, то добавим немного кипятка (примерно четверть стакана) и времени на готовку. Разный рис ведет себя по-разному, поэтому этот шаг важен в нашем рецепте!

Плов готов! Блюдо нежирное, рис рассыпчатый, курица мягкая со вкусом специй! Нереально вкусно)

Приятного аппетита!