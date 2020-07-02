Скалкой битые, в духовке печёные, баклажаны фаршированные. Нежные и сочные!

Блюда из баклажанов получаются изумительно вкусными, и рецептов из баклажанов - великое множество! Поэтому на юге России баклажаны ласково называют "синенькие". Один из самых любимых рецептов - запечённые в духовке баклажаны, фаршированные мясом, помидорами и сыром. Нежной консистенции мы сможем добиться, "прокатав" баклажаны скалкой - мякоть будет сочная и мягкая.

Баклажаны фаршированные, запеченные в духовке

Баклажаны – 700 гр. (4 шт.)

Фарш мясной – 600 гр.

Помидоры – 400 гр.

Сыр – 60 гр.

Лук репчатый – 1 шт. (130-150 гр.)

Соль, перец, приправы.

Масло растительное – 20 мл. Итого: 1900 г

Белки 127, жиры 85 углеводы 68, ккал 1544

На 100 гр.: белки 7, жиры 4.5, углеводы 3.5, ккал 81

Пошаговое приготовление

* Для начинки обжарьте фарш на среднем огне, помешивая и разделяя кусочки. Пока фарш жарится, подготовьте овощи: помидоры и лук нарежьте мелким кубиком, с помидоров предварительно снимите кожицу, будет вкуснее.

* Для того, чтобы кожица с помидоров снялась легко, надрежьте их крест-накрест, положите в глубокую посуду и залейте кипятком на 30-60 секунд. Воду слейте и окатите помидоры холодной водой. Снимите кожицу.

* Разогрейте в сковороде растительное масло, поджарьте лук. Когда он начнет румяниться, добавьте помидоры.

* Готовьте, помешивая. Сначала помидоры дадут сок, потом сок выпарится, как начнет поджариваться – готово.

* Соедините мясо и овощи, хорошо перемешайте, посолите по вкусу и добавьте перец и травы, если любите. Начинка готова.

* Баклажаны вымойте. Понадобится скалка или стеклянная бутылка, если нет ни того, ни другого – подойдет разделочная доска, но будет не так удобно.

* Прокатайте баклажаны скалкой, с усилием, со всех сторон: промяли, повернули на другую сторону, еще раз прокатали, повернули на 90 градусов, и еще разок, пока баклажан не станет очень мягким внутри.

* Сделайте разрез вдоль всего баклажана, ложкой\руками (как удобно) выньте семена, хотя можно их и оставить ;) Наполните начинкой.

* Уложите баклажаны в форму и налейте на дно полстакана воды. Накройте фольгой или крышкой.

* Запекайте в заранее разогретой духовке, при 190-200 градусах, примерно 30-40 минут. Ориентируйтесь на особенности своей духовки, баклажаны должны стать мягкими и легко протыкаться ножом.

* Готовые баклажаны посыпьте тертым сыром и ненадолго верните в духовку, чтобы сыр расплавился. Если хотите быстро подрумянить сыр, можно на это время увеличить температуру духовки.

Подавайте с зеленью и чесночным соусом.

Приятного аппетита!