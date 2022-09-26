Форум
Горячие блюда

Запеканка кабачковая, она же куриная

Если вы уже наелись и наготовились кабачков  – жареных, тушеных, запеченных, в виде супа, рагу или оладушек, и думаете, что бы с ними еще сотворить – вспомните о запеканке. Не знаю, правда, как её назвать,  «кабачковая» - по основному ингредиенту или «куриная» - потому как на вкус она совершенно мясная и кабачок в ней практически не идентифицируется :).

Вкусная, нежная и сочная. И полезная. Хороший вариант, если ваши домашние не очень-то жалуют овощи – вряд ли они отыщут в запеканке кабачок, хотя его даже больше, чем мяса. Вкусно в горячем виде, и в холодном тоже. Крайне просто готовится и всегда удается. Если вы еще ни разу не делали такую запеканку – попробуйте, рекомендую! Нам нравится :).

 

 

Запеканка кабачковая, она же куриная.
Нежная и сочная.

 

Понадобится:

  • Фарш куриный –  0,5 кг.;
  • Кабачок – ок.700 гр.;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Соль – по вкусу, я кладу примерно 2/3 чайной ложки;
  • Смесь «пять перцев» - или другая приправа, по желанию.

 

Приготовление:

 

Если  кабачок зрелый, крупный - чищу и вырезаю серединку с семенами.  Если кабачки молодые (молочные), маленькие и без семян, то можно не чистить. Тру на крупной терке.

Натертый кабачок, куриный фарш, яйца, соль и приправу перемешиваю…

…и выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. Получается довольно жидкая масса, при запекании она уплотнится. Можно сверху сметанкой намазать :).

Запекаю при 200-220 градусах минут 40.  Вкусно и в теплом, и в холодном виде. На гарнир хороши свежие овощи.

 

 

Приятного аппетита!


 

