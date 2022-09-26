Если вы уже наелись и наготовились кабачков – жареных, тушеных, запеченных, в виде супа, рагу или оладушек, и думаете, что бы с ними еще сотворить – вспомните о запеканке. Не знаю, правда, как её назвать, «кабачковая» - по основному ингредиенту или «куриная» - потому как на вкус она совершенно мясная и кабачок в ней практически не идентифицируется .

Вкусная, нежная и сочная. И полезная. Хороший вариант, если ваши домашние не очень-то жалуют овощи – вряд ли они отыщут в запеканке кабачок, хотя его даже больше, чем мяса. Вкусно в горячем виде, и в холодном тоже. Крайне просто готовится и всегда удается. Если вы еще ни разу не делали такую запеканку – попробуйте, рекомендую! Нам нравится .

Запеканка кабачковая, она же куриная.

Нежная и сочная.

Понадобится:

Фарш куриный – 0,5 кг.;

Кабачок – ок.700 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Соль – по вкусу, я кладу примерно 2/3 чайной ложки;

Смесь «пять перцев» - или другая приправа, по желанию.

Приготовление:

Если кабачок зрелый, крупный - чищу и вырезаю серединку с семенами. Если кабачки молодые (молочные), маленькие и без семян, то можно не чистить. Тру на крупной терке.

Натертый кабачок, куриный фарш, яйца, соль и приправу перемешиваю…

…и выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. Получается довольно жидкая масса, при запекании она уплотнится. Можно сверху сметанкой намазать .

Запекаю при 200-220 градусах минут 40. Вкусно и в теплом, и в холодном виде. На гарнир хороши свежие овощи.

Приятного аппетита!



