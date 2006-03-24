И все-таки они вертятся! Рулетики из курицы с грибами и сырный салат

Очередной поход изможденных диетами Марьи и Коалы состоялся в гости к ю-маме Жеке. Поводов было несколько – встреча старых «друзей-фронтовиков», очередной интересный рецепт, обещанный хозяйкой гостеприимного дома, но самым главным из поводов был День рождения малышки Валюшки. В качестве фирменного блюда фигурировали загадочные рулетики. После фееричного мастер-класса по верчению роллов мы с Марьей чувствовали в себе достаточно сил, что завернуть что угодно и куда угодно. Поэтому рулетики нас не пугали . По приезду на место в кухне нами были обнаружены следующие продукты:

филе куриное – 700 гр. грибы системы «шампиньоны» - 300-400 гр сыр твердых сортов – 300-400 гр сало копченое ароматное -400-500 гр

и, внимание! – живой кролик в количестве одной особи. Кролик бегал по кухне и жевал невразумительные чахлые капустные побеги.

Кровожадная моя фантазия тут же услужливо нарисовала страшную картину – тушка бедного кролика, томящаяся в духовке в окружении 4 алчно облизывающихся юмам. Рулетики были тут же позабыты. Однако стайка детей, ворвавшаяся на кухню и умильно гладящая животное, заставила оставить преступные мысли и рассматривать сей экземпляр как обычную милую домашнюю зверушку. К слову сказать, сей кроль был еще очень юн и весил отсилы грамм 500, так что даже при большом желании никакого блюда из него бы и не получилось. И вообще эти кровожадные мысли пришли мне в голову исключительно в свете некоторых тем в топиках нашего славного форума, прости господи. Итак, вернемся к нашим рулетам. Жека настаивала, что по правилам данного рецепта вертеть рулеты нужно исключительно после аперитива, а иначе ничего не получится. В качестве аперитива было использовано красное вино системы «Кадарка». После этого дело пошло веселей.

Шаг первый.

Отбиваем куриное филе. Делаем это нежно и с чувством, ибо куриное филе - субстанция тонкая. Сильно плющить его не надо, достаточно добить его до такого состояния, чтобы получился некий такой средних размеров блинчик.

Шаг второй.

Грибы чистим и обжариваем на растительном масле. Минут 7. Достаточно.

Шаг третий.

Трем сыр. На мелкой терке.

Шаг четвертый.

Режем копченое сало. Не толстыми ломтями!!!! К слову сказать, в оригинальном рецепте фигурировал бекон, но Жека убедила нас, что копченое сало лучше. Кто не поклонник украинской мовы, тот может взять бекон.



Теперь все ингредиенты соединяем. Кладем филе, на него грибы, потом сыр и обматываем это все салом. Закрепляем зубочисткой и вперед, в предварительно разогретую духовку! Запекаем минут 20-30 и волшебные рулетики готовы!

К слову сказать, сыра мы натерли немеряно (это Юлика вошла в раж! ) и поэтому до кучи сделали сырный салатик, соединив сыр, давленый чеснок и майонез. Туда же до кучи было потерто вареное яйцо. Простенько и со вкусом.

Вот так мы и соединили изысканные рулетики с простеньким сырным салатом. И кролик был спасен и было очень вкусно! Чего и вам желаем!