Перец, фаршированный куриным фаршем с гречкой (рецепт с видео)

Фаршированные перцы любят многие, и традиционно готовят их с рисом. Этому привычному вкусу можно придать новый оттенок, если заменить рис гречей. Гречка – экологически чистый продукт. Поскольку она неприхотлива, при её выращивании не используются нитраты, пестициды и прочие химические вредности. Поэтому наш вариант перцев - с куриным фаршем и гречкой, получится и полезным, и вкусным.

Перец, фаршированный куриным фаршем с гречкой

Понадобится:

Перец сладкий – 5 шт.;

Гречка – 1 варочный пакетик 100 гр.;

Куриный фарш - 500 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Сметана – 200 гр.;

Мука пшеничная – 1 ст. л.;

Масло растительное;

Соль, перец, приправы.

· Сварить до полуготовности гречку в пакетике. Вынуть и дать остыть.

· Красные мясистые сладкие перцы очистить. Лук нарезать мелко и подрумянить.

· Куриный фарш вымесить, смешать с вареной гречкой, жареным луком. Добавить чайную ложку соли, перец, приправить.

· Фаршировать перцы, добавить немного воды, под крышкой тушить 15 минут.

· Развести сметану водой, добавить ложку муки, залить перцы и тушить до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта