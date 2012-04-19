Перец, фаршированный куриным фаршем с гречкой (рецепт с видео)
Фаршированные перцы любят многие, и традиционно готовят их с рисом. Этому привычному вкусу можно придать новый оттенок, если заменить рис гречей. Гречка – экологически чистый продукт. Поскольку она неприхотлива, при её выращивании не используются нитраты, пестициды и прочие химические вредности. Поэтому наш вариант перцев - с куриным фаршем и гречкой, получится и полезным, и вкусным.
Перец, фаршированный куриным фаршем с гречкой
Понадобится:
Перец сладкий – 5 шт.;
Гречка – 1 варочный пакетик 100 гр.;
Куриный фарш - 500 гр.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Сметана – 200 гр.;
Мука пшеничная – 1 ст. л.;
Масло растительное;
Соль, перец, приправы.
· Сварить до полуготовности гречку в пакетике. Вынуть и дать остыть.
· Красные мясистые сладкие перцы очистить. Лук нарезать мелко и подрумянить.
· Куриный фарш вымесить, смешать с вареной гречкой, жареным луком. Добавить чайную ложку соли, перец, приправить.
· Фаршировать перцы, добавить немного воды, под крышкой тушить 15 минут.
· Развести сметану водой, добавить ложку муки, залить перцы и тушить до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видеоверсию рецепта