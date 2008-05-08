Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Горячие блюда

Рулет картофельный с капустой и яйцом

Ушла зима, наступили теплые денечки — даёшь на стол облегченный вариант картофельного рулета!

«А где мясо?..» - недоуменно спросила моя сестра. Она зашла в гости и аккурат  попала  на дегустацию картофельного рулета :) - с пылу с жару, я только из печки вынула. Сюрпрайз! Нет там мяса – а есть начинка из свежей капусты и яиц.

Традиционные  картофельные запеканки с мясом очень вкусны, но, увы, тяжеловаты. Хороши они зимой, в морозы, когда организм так и требует:  «холодно… топлива давай» :). Зима – время горячих мясных блюд с картошечкой, пирогов и всяких там... пельменей. Ушла зима, наступили теплые денечки – даёшь на стол облегченный вариант картофельного рулета! С капустной начинкой он такой нежный, легкий, даже воздушный как будто… 

«Слушай, надо же, а вкусно, оказывается» - одобрила сестра, оставив отчаянные попытки докопаться до мяса и отведав, наконец, кусочек - «И  он такой… похож одновременно на пирог с капустой и на пирог с картошкой!».

Предлагаю приготовить и вам!

Рулет картофельный с капустой и яйцом

Нежный и гармоничный вкус :)

Понадобится:

Картошка – 0,5 кг.;

Мука – 2-3 ст.л.;

Капуста белокочанная -1/2 небольшого вилка;

Яйца – 4 шт.;

Лук-репка – 1 маленькая или половинка большой луковицы;

Сухари панировочные – 2 ст.л.;

Масло сливочное или маргарин или растительное для обжаривания капусты;

Пряности по вкусу, соль, перец;

Зелень для оформления.

1. Картошку нужно вымыть, почистить и сварить – ничего мудреного :). По готовности отвар слить, а картошку растолочь пестиком/толкушкой в пюре. В отличие от обычного пюре (которое на гарнир), добавлять молоко-масло не нужно – иначе пюре будет жидкое и рулет расплывется. Когда растолченный картофель немного остынет, добавьте муку – 2-3 ст. ложки, посолите, если необходимо,  и хорошенечко вымесите руками до однородности. Можно еще 1 яйцо в пюре положить, но это не обязательно.  «Тесто» готово.

 

 

2. Пока картошка варится, займемся  приготовлением начинки. Ставим вариться яйца -  вкрутую. Капусту надо мелко нашинковать. Для облегчения и упрощения процесса нарезки можно изрубить в комбайне насадкой-ножом, только смотрите, чтобы не получилось капустное пюре :).  Мелко режем луковицу.  

 

 

3. Нарезанную капусту и лук перекладываем в сковородку, добавляем полстакана воды и тушим  на маленьком огне. Когда вода выпарится, положите масло (растительное или сливочное, или даже маргарин хороший можно – по желанию).  Теперь надо приправить: соль, перец, пряности по вкусу – я добавила  тмин, немного. Тушите до готовности, можно под крышкой.  Молодая капуста готовится быстрее, прошлогодняя – дольше. Мне нравится, когда капуста не поджаривается,  а томится – то есть остается тушеной, а не румяной. Капуста готова, когда она станет мягкой – пробуйте. Теперь надо немного остудить её, и смешать с рублеными яйцами. Начинка готова.

 

 

!Еще про капусту… Сейчас в продаже есть капуста нынешнего урожая – она еще совсем молодая :) и может немного горчить. С этим легко справиться – нашинкованную капусту надо залить кипятком, поварить 5 минут, и воду слить. Все, дальше по плану :)!

4. Теперь формируем рулет.  На пленке или на фольге выкладываем пюре в виде прямоугольника толщиной примерно 1 см.  Сверху – слой капусты, оставляя один край свободным (шириной ок. 5-7 см.).  Слегка прижмите начинку ложкой.

 

 

Теперь скатываем. Приподнимая пленку или фольгу, заворачиваем с того края, который остался свободным.

 

 

5. Готовый рулет перекладываем на противень –  с помощью той же фольги или пленки, на  которой сворачивали. Сверху смажьте растительным маслом (или растопленным сливочным) и посыпьте сухариками панировочными.

 

 

6. Запекать при температуре 180 – 200 градусов до зарумянивания – около получаса. Гарнировать при подаче можно зеленью и свежими овощами.

 

 

Приятного аппетита!

 

Оставить комментарий
Реклама
Горячие блюда
Реклама
Реклама