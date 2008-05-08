«А где мясо?..» - недоуменно спросила моя сестра. Она зашла в гости и аккурат попала на дегустацию картофельного рулета - с пылу с жару, я только из печки вынула. Сюрпрайз! Нет там мяса – а есть начинка из свежей капусты и яиц.

Традиционные картофельные запеканки с мясом очень вкусны, но, увы, тяжеловаты. Хороши они зимой, в морозы, когда организм так и требует: «холодно… топлива давай» . Зима – время горячих мясных блюд с картошечкой, пирогов и всяких там... пельменей. Ушла зима, наступили теплые денечки – даёшь на стол облегченный вариант картофельного рулета! С капустной начинкой он такой нежный, легкий, даже воздушный как будто…

«Слушай, надо же, а вкусно, оказывается» - одобрила сестра, оставив отчаянные попытки докопаться до мяса и отведав, наконец, кусочек - «И он такой… похож одновременно на пирог с капустой и на пирог с картошкой!».

Предлагаю приготовить и вам!

Рулет картофельный с капустой и яйцом

Нежный и гармоничный вкус

Понадобится:

Картошка – 0,5 кг.;

Мука – 2-3 ст.л.;

Капуста белокочанная -1/2 небольшого вилка;

Яйца – 4 шт.;

Лук-репка – 1 маленькая или половинка большой луковицы;

Сухари панировочные – 2 ст.л.;

Масло сливочное или маргарин или растительное для обжаривания капусты;

Пряности по вкусу, соль, перец;

Зелень для оформления.

1. Картошку нужно вымыть, почистить и сварить – ничего мудреного . По готовности отвар слить, а картошку растолочь пестиком/толкушкой в пюре. В отличие от обычного пюре (которое на гарнир), добавлять молоко-масло не нужно – иначе пюре будет жидкое и рулет расплывется. Когда растолченный картофель немного остынет, добавьте муку – 2-3 ст. ложки, посолите, если необходимо, и хорошенечко вымесите руками до однородности. Можно еще 1 яйцо в пюре положить, но это не обязательно. «Тесто» готово.

2. Пока картошка варится, займемся приготовлением начинки. Ставим вариться яйца - вкрутую. Капусту надо мелко нашинковать. Для облегчения и упрощения процесса нарезки можно изрубить в комбайне насадкой-ножом, только смотрите, чтобы не получилось капустное пюре . Мелко режем луковицу.

3. Нарезанную капусту и лук перекладываем в сковородку, добавляем полстакана воды и тушим на маленьком огне. Когда вода выпарится, положите масло (растительное или сливочное, или даже маргарин хороший можно – по желанию). Теперь надо приправить: соль, перец, пряности по вкусу – я добавила тмин, немного. Тушите до готовности, можно под крышкой. Молодая капуста готовится быстрее, прошлогодняя – дольше. Мне нравится, когда капуста не поджаривается, а томится – то есть остается тушеной, а не румяной. Капуста готова, когда она станет мягкой – пробуйте. Теперь надо немного остудить её, и смешать с рублеными яйцами. Начинка готова.

!Еще про капусту… Сейчас в продаже есть капуста нынешнего урожая – она еще совсем молодая и может немного горчить. С этим легко справиться – нашинкованную капусту надо залить кипятком, поварить 5 минут, и воду слить. Все, дальше по плану !

4. Теперь формируем рулет. На пленке или на фольге выкладываем пюре в виде прямоугольника толщиной примерно 1 см. Сверху – слой капусты, оставляя один край свободным (шириной ок. 5-7 см.). Слегка прижмите начинку ложкой.

Теперь скатываем. Приподнимая пленку или фольгу, заворачиваем с того края, который остался свободным.

5. Готовый рулет перекладываем на противень – с помощью той же фольги или пленки, на которой сворачивали. Сверху смажьте растительным маслом (или растопленным сливочным) и посыпьте сухариками панировочными.

6. Запекать при температуре 180 – 200 градусов до зарумянивания – около получаса. Гарнировать при подаче можно зеленью и свежими овощами.

Приятного аппетита!