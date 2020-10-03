Ребёнок не любит кабачки? Венские вафли из кабачка съест с удовольствием!

Все ищут вкусные и простые рецепты из кабачков, чтобы можно было накормить даже тех, кто кабачки не очень любит. Вы уже готовили оладьи из кабачков с творогом? А теперь сделаем вафли в электрической вафельнице! Это простой и экономичный рецепт, потому что в нём всего три основных ингредиента – кабачок, яйца, мука.

Вкус этих вафель нейтральный, и вы сможете добавить к ним любую начинку – например, можно положить творожный сыр и рыбку, ветчину и любой твердый сыр, или сделать начинку сладкой – с медом или вареньем, с творогом и ягодами.

Вафли из кабачка

Понадобится: Кабачок – ок. 1500 г

Яйца – 2 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л. без горки

Растительное масло – 1 ст. л.

Мука – ок. 150-200 г Итого: 1540 г

Белки 44, жиры 35, углеводы 222, ккал 1375

На 100 гр.: белки 3 жиры 2, углеводы 14, ккал 90

Этапы приготовления

1. Кабачок очистите от кожуры и семян и натрите на крупной терке. Добавьте соль, перемешайте.

Дайте постоять минут 20-30. Отожмите и слейте выделившийся сок.

2. Положите сахар, яйца, перемешайте. Добавьте муку.

У вас должно получиться тесто средней густоты, похожее на тесто для оладий.

3. Пеките в разогретой вафельнице до золотистого цвета, выкладывайте примерно по 1 столовой ложке с большой горкой.

Вкуснее есть горячими, пока корочка хрустящая! Можнои просто со сметаной, добавив в неё зелень и чеснок!

Приятного аппетита!