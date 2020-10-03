Ребёнок не любит кабачки? Венские вафли из кабачка съест с удовольствием!
Все ищут вкусные и простые рецепты из кабачков, чтобы можно было накормить даже тех, кто кабачки не очень любит. Вы уже готовили оладьи из кабачков с творогом? А теперь сделаем вафли в электрической вафельнице! Это простой и экономичный рецепт, потому что в нём всего три основных ингредиента – кабачок, яйца, мука.
Вкус этих вафель нейтральный, и вы сможете добавить к ним любую начинку – например, можно положить творожный сыр и рыбку, ветчину и любой твердый сыр, или сделать начинку сладкой – с медом или вареньем, с творогом и ягодами.
Ранее мы предлагали вам рецепт венских вафель с картошкой
Вафли из кабачка
Понадобится:
Кабачок – ок. 1500 г
Итого: 1540 г
Этапы приготовления
1. Кабачок очистите от кожуры и семян и натрите на крупной терке. Добавьте соль, перемешайте.
Дайте постоять минут 20-30. Отожмите и слейте выделившийся сок.
2. Положите сахар, яйца, перемешайте. Добавьте муку.
У вас должно получиться тесто средней густоты, похожее на тесто для оладий.
3. Пеките в разогретой вафельнице до золотистого цвета, выкладывайте примерно по 1 столовой ложке с большой горкой.
Вкуснее есть горячими, пока корочка хрустящая! Можнои просто со сметаной, добавив в неё зелень и чеснок!
Приятного аппетита!