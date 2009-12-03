Во многих теле/радиопередачах, журналах, газетах и прочих СМИ есть раздел "по вашим просьбам". Вот и в U-Вкуснятине сегодня печеночные оладьи по заявке ю-мамочки Ружены. Надеюсь, что и вам этот рецепт пригодится!

Любители печенки наверняка умеют готовить её в разных видах – просто жареную с луком, тушеную в сметане, с яблоками, с овощами, в виде паштета или террина. Вареная печенка хороша в салатах, а хотя бы вот в таком: печень и маринованный огурчик нарезать тонкой соломкой, добавить жареный лук с морковкой, перемешать, если надо – посолить. Уже вкусно, но если кто совсем не может без майонеза – заправьте . Всем известен «печеночный торт», а еще бывают «печеночные оладьи». Кстати, в таком варианте вкус печенки мягче, не так ярко выражен, и может понравиться тем, кто до сих пор не испытывал большой любви к этому продукту . Напомню, что как бы вы печень ни готовили, само главное – «не пережарить», при долгой тепловой обработке она станет сухой и жесткой.

Печеночные оладьи с начинкой

Понадобится:

Печень говяжья – 500 гр.;

Лук-репка – 2 шт.;

Яйца – 1-2 шт.;

Мука – 1/2 стакана;

Соль, перец.

Начинка:

Морковь – 1-2 шт.;

Лук-репка – 2 шт.;

Грибы, лучше лесные;

Соль, перец по вкусу.

Сметана для соуса – 200 гр.;.

· Печень вымыть, тщательно удалить пленки и протоки (они «резиновые» и не жуются), нарезать на кусочки. Легче всего обрабатывать и резать немного подмороженную печень, поэтому охлажденную стоит ненадолго положить в морозилку, а замороженной не дать оттаять до конца.

· Кусочки печени и пару луковиц надо измельчить в блендере, или пропустить через мясорубку. Добавить яйца, соль и муку – до густоты сметаны.

Любители более рыхлых печеночных оладий могут заменить муку манкой (2-3 ст. ложки), добавить сметану (полстакана), кусочек сала или грудинки (тоже в блендер или через мясорубку), полчайной ложки разрыхлителя. «Тесто» готово. Теперь можно просто испечь оладушки или блины, а можно сделать…

· …начинку. У меня два вида – жареные грибы с луком, и морковка с луком. Лук и грибы надо мелко порубить, морковку натереть на крупной терке. Начинку немного солю, и готовлю с небольшим количеством масла до мягкости, не поджаривая сильно.

· Жарю на разогретой сковородке, на среднем огне – наливаю ложку теста, сверху чайную ложку начинки, и еще немного «теста». Когда «схватилось» по краям – переворачиваю. Более простой вариант: ложку начинки выложить на сковородку, и сверху налить «тесто» - когда начинка разная, так даже удобнее, сразу видно какая оладья с чем . Еще вариант – испечь без начинки, а потом соединить попарно, положив эту самую начинку между оладьями.

· Напекли? Можно прямо так съесть.

А можно вернуть все оладушки в сковородку, залить сметанным соусом (200 гр. сметаны, чайная ложка муки, около стакана воды, щепотка соли), довести до кипения и минут пять покипятить.