И скучно и грустно... Да и еще непонятно что на улице... Так, сидя дома, я ждала своих домашних из садиков, да работ разных... Слякотно... хочется чего-то горячего, с мясом, и чтоб не надоевшее. Поскребя по сусекам, я обнаружила тыкву в кладовке... идея пришла внезапно - манты с тыквой. Вкусно, красиво, а тыква сделает блюдо пикантным. Ну что, пробуем?

Нам понадобится:

Тыква небольшая приблизительно 0,5-0,7 кг;

Свинина с салом - 1 кг;

Лук репчатый - 0,5-0,7 кг;

Перец черный, чуть чуть сахара :)

Мука - 0,5 кг

Вода 0,5 ст.

Яйца - 1 шт.

Соль - 0,5 ч.л.

Берем нашу сальную свинку и режем ее кубиками, размером с горошину. Самый кайф в том, что мясо крутится не на мясорубке, а вот так вот режется, от этого манты более сочные .

С тыковкой и луком поступаем точно так же - режем кубиками. Надо сказать, что все продукты - мясо, тыква и лук должны быть примерно в одинаковом соотношении.

Смешиваем!

Всю эту прелестную массу надо поперчить - остренько , посолить и... посахарить! немнооожко! Оставить в кастрюльке - пусть настоится и пропитается ароматами специй и соком овощей.

А пока займемся тестом.

Яйца смешиваем с солью и водой, всыпаем муку и тщательно замешиваем тугое тесто. Тесто самолепное - вполне великолепное!

Отдохнуло минут 20 - можно и манты лепить .

Тесто делим на кусочки, раскатываем тоненькие лепешки, чтобы почти прозрачные были. на фото немного толстоваты, надо тоньше.

Выкладываем нашу вкуснейшую начиночку, залепляем... Вот так, или вот так. Решетки мантоварки нужно хорошо смазать растительным маслом, манты выкладывать так, чтоб они не соприкасались с друг другом.

Варить 40-45 мин на пару!

Манты получаются сочные, со сладковатой ноткой тыквы, но она ничуть не портит общее впечатление

Готовый продукт не успела зафоткать...

Приятного аппетита!