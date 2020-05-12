Картошка по-деревенски.. Даже звучит заманчиво! Золотисто-румяные, с поджаристой корочкой, ароматные картофельные дольки, запеченные в духовке, в рекламе не нуждаются! Меняя приправы и пряности, можно разнообразить вкус блюда.

Чаще всего используют смесь прованских трав, чеснок, соль, оливковое масло. Можно исключить травы и добавить молотый черный перец, взять только розмарин или только тимьян, приправить горчицей, карри или копченой паприкой, добавить чили или капельку аджики для остроты и пикантности…

Готовьте с тем, что любите!

Картофельные дольки, запеченные в травах

Понадобится: Картошка – 1 кг; Масло растительное – 3 ст. л.; Соль – 1 ч. л. без горки; Пряные травы – ½ или целая чайная ложка; Сухой чеснок (порошок) – 1 ч. л.; Молотая паприка - ок. ½ ч. л.;

* Картошку, по возможности, берите одинакового размера, чтобы дольки пропекались равномерно. Хорошо вымойте её щеткой или жесткой губкой, потому что готовить будем в кожуре. Если «в мундире» картошку не признаете и очень хотите почистить – чистите, ничего этим не испортите.

* Поставьте кипятить воду в большой кастрюле. Каждую картошину разрежьте дольками (как апельсин) - сначала пополам, а потом каждую половинку на 3-4 части. Опустите в кипящую воду (вода сразу перестанет кипеть) и доведите до кипения – на большом огне у меня это занимает 4, максимум - 5 минут. Как закипела, сразу вынимайте шумовкой в миску, хорошо отцеживая воду.

Зачем варить? Подготовленная таким образом картошка запекается быстрее, не засыхает, а покрывается ровной румяной корочкой.

* Теперь картофельные дольки нужно посолить, приправить и смазать маслом. Я сделала два варианта: с паприкой (порошок сладкой паприки, соль, чеснок, масло) и с прованскими травами (смесь трав, соль, чеснок, масло).

Можно смешать все компоненты заправки в отдельной емкости (удобно контролировать вкус и пропорции), вылить на картошку и перемешать, или добавлять поочередно прямо в миску с дольками картошки, и опять-таки аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.

* Выкладывайте дольки на противень, на пергамент и можно отправлять в духовку. Запекайте в заранее разогретой духовке (200-220 градусов) около получаса. Время регулируйте, ориентируясь на особенности духовки: чем дольше печете, тем суше и румяней станет картошка.

* Получились ароматные картофельные дольки, с тонкой хрустящей корочкой, равномерно мягкие внутри. Те, которые с пряными травами – нежно-золотистые, которые с паприкой – уверенно-румяные. Все вкусные!

Приятного аппетита!