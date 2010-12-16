Блюда из чечевицы. Чечевица с грибами и салаты с зеленой чечевицей (рецепты с видео)

Блюда из чечевицы обязательно должны быть на новогоднем столе! Существует поверье, что это принесет в дом достаток. Плоские чечевичные зерна похожи на монетки, чем больше их съешь – тем богаче станешь!

Как все бобовые, чечевица – прекрасный источник растительного белка, который легко и полностью усваивается организмом. Жиров в ней не больше 2%, минеральный состав богат, а калорийность относительно невысока – 310 ккал., и это позволяет причислить чечевицу если не к диетическим, то уж к очень полезным продуктам – точно! А еще у чечевицы есть удивительное свойство – где бы она ни росла, она не накапливает нитраты и радионуклиды, поэтому ешьте её смело – это настоящий экологически чистый продукт!

Одно из приятных отличий чечевицы от других бобовых: её не нужно замачивать, и варится она быстро. Красная чечевица прекрасно разваривается, становится очень нежная, она идеально подходит для супов и супов-пюре, а на её приготовление нужно всего 10 минут. Зеленая будет готова через 20-25 минут, она хорошо сохраняет форму – готовьте с ней гарниры и салаты. Вариантов много – чечевица хорошо сочетается с овощами, орехами, рисом, грибами, мясом, копченостями; можно приготовить из неё паштет или биточки;

Предлагаю попробовать чечевицу с грибами! Такое блюдо подойдет тем, кто следит за фигурой и здоровьем, вегетарианцам, будет кстати во время поста. А из зеленой чечевицы давайте приготовим салаты с овощами и заправкой из оливкового масла и лимона – очень сытная и здоровая еда.

Чечевица с грибами

Понадобится:

Чечевица красная – 1 стакан;

Шампиньоны – 300 гр.;

Морковь – 1 шт.;

Лук репка – 1 шт.;

Овощной бульон или вода – 1 стакан;

Соль и рубленый черный перец, травы по вкусу (тимьян, орегано), зелень петрушки.

· Лук нарежьте перьями, морковь – соломкой. В сотейнике (кастрюле с толстым дном или в сковороде) разогрейте пару ложек растительного масла и обжарьте лук и морковку. Нарежьте грибы ломтиками или соломкой, добавьте в сковороду. Время приготовления зависит от вида грибов. Сейчас самые доступные – шампиньоны и вешенки, вешенка готовится минут 15-20, а шампиньоны вообще можно есть сырыми, так что достаточно их только немного подрумянить.

· Когда грибы немного поджарятся, высыпаю в сотейник чечевицу, перемешиваю, и даю ей пару минут прогреться. Теперь можно добавить горячий овощной бульон или просто воду, чеснок лепестками, соль-перец, приправы. Накрываю крышкой и уменьшаю огонь, через 10-12 минут блюдо готово.

При подаче посыпьте петрушкой.

Салат из зеленой чечевицы с брынзой

Понадобится:

Чечевица зеленая вареная – 1 стакан;

Грецкие орехи – ½ стакана;

Сыр с голубой плесенью или брынза – 150 гр.;

Красный лук – 1 шт.;

Перец сладкий – 1-2 шт.;

Соус:

Оливковое масло – 1/3 стакана

Сок лимона – 2-3 ст.л.;

Соль и черный молотый перец, немного лимонной цедры.

· Сначала нужно сварить чечевицу. В просторной кастрюле вскипятите полтора-два литра воды, высыпьте промытую чечевицу и варите около 20 минут – попробуйте, к этому моменту чечевица должна уже стать мягкой, но еще не развариться. Воду слейте, чечевицу откиньте на дуршлаг – пусть остынет.

· Красный лук, сладкий перец и брынзу нарежьте маленькими кубиками, орехи нарубите, не очень крупно.

· Для соуса смешайте оливковое масло (можно в смеси с обычным рафинированным подсолнечным), сок и цедру лимона, черный перец. Соль лучше в заправку не добавлять, потому что брынза сама по себе соленая. Соедините все продукты и заправьте. Теперь попробуйте «на соль» - если надо, досолите.

· P.S. Брынзу можно заменить любым сыром с благородной голубой плесенью, получится свежий легкий салат с тонким пикантным вкусом.

Салат из зеленой чечевицы с курицей

Понадобится:

Чечевица зеленая вареная – 1 стакан;

Куриная грудка – 1 шт.;

Помидор – 1-2 шт.;

Лук-репка – ½ луковицы;

Маслины – ½ банки;

Каперсы – 2-3 ст. л.;

Соус:

Оливковое масло – 1/3 стакана;

Сок лимона или натуральный винный уксус – 2 ст. л.;

Петрушка – половина пучка, только листья.

Соль и черный молотый перец.

· Сначала сварите чечевицу. В просторной кастрюле вскипятите полтора-два литра воды, высыпьте промытую чечевицу и варите около 20 минут – попробуйте, к этому моменту чечевица должна уже стать мягкой, но еще не развариться. Воду слейте, чечевицу откиньте на дуршлаг – пусть остынет.

· Грудку тоже нужно заранее отварить или поджарить. Напомню, что готовится грудка быстро, считанные минуты, передержите – будет сухой. Готовность проверяйте, надрезав грудку до середины в самом толстом месте.

· Все продукты режу маленькими кубиками, маслины можно положить целиком или нарезать колечками. Заправьте салат, посолите по вкусу, посыпьте мелко нарубленной петрушкой.

Приятного аппетита!

За помощь в съемках благодарим: