Котлеты из курицы, индейки и кабачка
Приготовим нежные и сочные котлеты из курицы и индейки. Секрет их сочности - в добавлении кабачка. Рецепт прост в приготовлении и без вреда для фигуры!
Понадобится:
Фарш куриный - упаковка 400 г
Приготовление:
1. Блендером измельчите чеснок, лук и зелень (например, петрушка).
2. Смешать оба фарша (я сделала фарш сама блендером из филе птицы) и добавить полученную смесь в фарш.
3. Далее кладем яйцо, натертый на мелкой терке кабачок и манку. Все хорошо перемешать, посолить и поперчить на свой вкус.
4. Отправить полученную массу в холодильник на 1 час. Манка за это время впитает мясной и кабачковый сок, который при готовке не выпарится из котлет.
5. Формируем котлетки мокрыми руками, обжариваем их на сковородке с каждой стороны по паре минут.
6. Затем перекладываем котлеты на противень с пергаментной бумагой и выпекаем 20 минут при температуре 160 градусов.
7. Пока котлеты в духовке, можно приготовить любой гарнир. С рисом и соусом сочетаются идеально, а котлеты получились сочные, мягкие и нежные.
Приятного аппетита!