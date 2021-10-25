Котлеты из курицы, индейки и кабачка

Приготовим нежные и сочные котлеты из курицы и индейки. Секрет их сочности - в добавлении кабачка. Рецепт прост в приготовлении и без вреда для фигуры!

Понадобится: Фарш куриный - упаковка 400 г

Фарш из индейки - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Кабачок - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Манка - 2 ст.л.

Чеснок - 4 зубчика

Зелень любая - 1 пучок (20 г)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Блендером измельчите чеснок, лук и зелень (например, петрушка).

2. Смешать оба фарша (я сделала фарш сама блендером из филе птицы) и добавить полученную смесь в фарш.

3. Далее кладем яйцо, натертый на мелкой терке кабачок и манку. Все хорошо перемешать, посолить и поперчить на свой вкус.

4. Отправить полученную массу в холодильник на 1 час. Манка за это время впитает мясной и кабачковый сок, который при готовке не выпарится из котлет.

5. Формируем котлетки мокрыми руками, обжариваем их на сковородке с каждой стороны по паре минут.

6. Затем перекладываем котлеты на противень с пергаментной бумагой и выпекаем 20 минут при температуре 160 градусов.

7. Пока котлеты в духовке, можно приготовить любой гарнир. С рисом и соусом сочетаются идеально, а котлеты получились сочные, мягкие и нежные.

Приятного аппетита!