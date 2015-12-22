Рецепты с кальмарами. Пельмени
Я налепила пельменей с кальмарами и очень ими довольна, просто-вкусно-нежирно. Очень хороши со свежей зеленью петрушки или укропа, со сметаной или сливочным маслом.
Такие пельмени можно приготовить в постном варианте - сделать тесто без яиц, а вместо сметаны посыпать пельмени жареным луком или полить луковой подливой: мелко нарезанную луковицу поджарьте до золотистого цвета на растительном масле, добавив пол чайной ложки муки, а затем разведите теплой водой и прокипятите, чтоб подливка слегка загустела. Соль-перец нужно добавить по вкусу, зелень петрушки или укроп тут тоже будут к месту. Мне кажется, это хороший вариант для постного Новогоднего стола.
Пельмени с кальмарами
Из этого количества продуктов получается 50-60 штук.
Понадобится:
Тесто:
Яйцо – 1 шт.;
Вода – ок. 100-110 мл.;
Мука – 220-250 гр.;
Соль – неполная чайная ложка;
Начинка:
Кальмары - 500 гр.;
Лук репчатый – 1-2 луковицы;
Соль – 0,5 ч. Л.;
Перец черный молотый - по вкусу;
Масло растительное для жарки.
* Пельмени вкуснее, когда тесто домашнее, самодельное. Я делаю тесто с яйцом, в пост можно замесить тесто без яиц. Яйцо разбейте в стакан, и долейте воды до 150 мл. Добавьте соль, хорошо перемешайте.
* В миску насыпьте просеянную муку, в центре сделайте ямку-колодец и вылейте в неё яичную «болтушку». Я замешиваю тесто сначала вилкой, пока оно жидкое, а потом руками. Мешайте по кругу, постепенно забирая муку с краев «колодца», пока тесто не станет густым.
* Когда вилкой замешивать станет неудобно, домесите руками. Как правило, к этому моменту бОльшая часть муки уже вмешалась. Месите до получения эластичного, нелипкого теста, затем накройте миску и пусть тесто полежит минут 15-20.
* Для фарша кальмаров нужно разморозить и очистить от пленок снаружи и внутри, и вынуть хорду – прозрачную пластинку, похожую на пластик. Лук для фарша делю пополам – половину жарю до золотистого цвета, половину кладу сырым. Мне кажется, так вкуснее. На мясорубке прокрутите кальмары и лук (и сырой, и жареный), посолите и добавьте немного черного молотого перца. Хорошо перемешайте.
* Фарш готов. Тесто мягкое, эластичное, с ним легко работать. Можно лепить пельмени! Посыпьте рабочую поверхность мукой. Скатайте между ладонями жгут теста, нарежьте на кусочки размером с фалангу большого пальца, каждый кусочек-«бочонок» с торцов обмакните в муку и слегка приплюсните. Тонко раскатайте. Фарша кладу неполную чайную ложку, при варке начинка уменьшается в объеме.
* Можно варить! Опускайте пельмени в кипящую подсоленную воду, как всплывут – варите не дольше трех минут.
По вкусу пельмени немного похожи на рыбные, и мне нравится, что они не жирные и нет никаких мелких рыбных косточек. Посыпаю горячие пельмени мелконарезанной зеленью (так сразу раскрывается её аромат), можно положить сверху кусочек масла или ложку холодной сметаны.
Приятного аппетита!