Недавняя ревизия моего маленького белого холодного друга выявила интересный набор продуктов… Помимо льда и снега в нем были замечены картофель, соленые огурцы и селедка. Веселый такой набор алкоголика. Не хватало только ее родимой, но бобруйское сельпо всегда готово прийти на помощь в решении данных вопросов. Однако, что бы сделал человек, лишенный каких бы то ни было зачатков креативности? Тупо сварил бы картофан, открыл банку с огурцами, разделал селедку и употребил бы это дело, благо что не на расстеленной газетке…

Но поскольку мы все вместе, и я, в частности, боремся за звание дома высокой культуры и быта, то решили подойти к этому делу с душой. Проявить так сказать, выдумку, аццки отжечь креативом ну и поесть, конечно…

И на помощь нам, как обычно, пришел веселый и познавательный журнал «Школа гастронома». Практически «Веселые картинки» и «Мурзилка» в кухонном варианте. Из него нами и был почерпнут следующий рецептег,

а для создания блюда нам потребовалось :

- картофель обыкновенный – 6 шт

- сельдь тихоатлантичексая слабосоленая - 450гр

- лук системы «репка» - 1 шт

- огурцы соленые бочковые – 4 шт

- яйца куриные – 3шт

Картошку все же придется сварить. И до кучи сварить яйца. И пока все это дело варится, занимаемся селедкой. Если вам повезет, как и мне, то вы купите сразу готовое разделанное филе, ну, а если нет, то, конечно, селедку придется почистить на пресловутой газетке (но не на журнале!).

Сваренную картоплю превращаем в пюре методом «толкушки». Вспоминаем народные приметы и либо облизываем оную и ждем лысого мужа, либо тупо моем в раковине.

Филе сельди режем меленько, также как и лук. Яйца очищаем не только от скорлупы, но и от белка. Нам он нынче не нужен. И финальным аккордом соединяем охлажденное пюре, порезанный лучок, растертые желтки и селедочку. Получается такая симпатишная, вкусно пахнущая масса.

И тут наступает пора настоящего творчества. Вспоминаем песочницу, куличики, озорное дество и уроки лепки из пластилина в школе. Берем плоское блюдо и лепим из массы нечто в форме рыбы. Если вы настоящий рыболов-спортсмен, то можно поизгаляться и придать массе форму различных рыб – плоской камбалы, пухленького карпа или тонкой изящной щучки. Если из рыб вам знакома только вышеозначенная селедка в магазинном варианте, то просто тупо скопируйте ее форму.

Вторым этапом идет чешуя. То есть сначала хвост. Напевая про себя песенку из репертуара радио «Шансон» «Эх хвост, чешуя, не поймал я ничего», методично режем огурцы. Огурцы нужно порезать двумя способами – кружочками, которые после порезать пополам и полосочками.

Из полосочек формируем плавники. Если с вырезанием полосочек напряг, как это случилось у нас, формируем плавники из подручных средств. В нашем случае это была петрушка. Берем одну, пардон муа, огурцовую попку и разрезаем ее вдоль. В свою очередь это порезанное вдоль полупопие надрезаем опять таки полосочками, но не до конца. Из распластанной таким макаром попки пушим хвост и втыкаем его уже в рыбью попу. Таким образом с плавниками и хвостом покончено.

Переходим к чешуе. Чешую выкладываем из полукружий огурца методом нахлеста. Рядок за рядком, рядок за рядком, стройными колоннами покрываем все тельце рыбки симпатичными огуречными полукружками. Начинать лучше от хвоста планомерно продвигаясь к головной части. И не доходя опять таки до конца останавливаемся.

Выловленный из банки с огурцами черный горошек выполняет роль зоркого рыбьего глазка. Если вы хотите, чтобы ваша рыбка вам улыбалась и создавала хорошее настроение всем окружающим, можно нарисовать ей кетчупом улыбку. Так она приобретет несколько вульгарный вид, но безусловно порадует вас и ваших друзей за столом.

Для любителей вульгаризмов советуем вырезать из оставшегося куриного вареного белка папироску и воткнуть рыбке в эту самую улыбку. Почему-то принято втыкать подобным рыбкам такого рода папироски. Но поскольку мы выступаем за здоровый образ жизни, мы обошлись без этих милых шалостей и рыбка у нас вышла красивой, скромной и некурящей. А главное вкусной. Употреблять ее можно как «под это дело» так без оного в качестве легкой закуски.