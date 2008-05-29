Форум
миссис Пампкин
Горячие блюда

Рулет «Ocean» — изысканное рыбное блюдо!

Мусс из судака, обернутый листами нори… результат украсит любой банкетный стол! А сил и времени на приготовление потребуется совсем немного

 Чаще всего «парадные», праздничные блюда  сложны в приготовлении и требуют продолжительной и кропотливой возни на кухне. Иной раз после приготовления торжественного ужина  не остается ни сил, ни желания  этот ужин съесть :). Даже у тех, кто любит готовить и делает это с удовольствием.

Сегодня хочу предложить блюдо, которое является, на мой взгляд, счастливым исключением :). Готовить будем рулет «Ocean» - мусс из судака, обернутый листами нори.   Времени требуется совсем немного, все операции очень простые! А результат украсит любой банкетный стол. Это авторский рецепт шеф-повара Алексея Горского.

Судак – низкокалорийный вид рыбы, содержит всего 30 ккал/100 гр., что сравнимо с овощами. Учитывая способ приготовления (запекание в фольге), рулет получается вполне диетическим. И полезным: в рыбе – фосфор, в нори сохраняются разные нужные микроэлементы (очень важно – йод!).  А нежный  вкус понравится детям. Рулет вкусен и в горячем виде, и как холодная закуска.  Выбор продуктов и внешний вид готового рулета навевают мысли о Японии («о, это что-то из японской кухни?»), да еще соус придает блюду «восточную» нотку.

Кроме всего прочего, можно сделать бюджетный вариант рулета – заменить крабов в начинке крабовыми палочками. И подать на ужин – тогда самый обычный вечер приобретет нотку исключительности.

Источник: журнал «Профессиональная кухня»

 

Рулет «Ocean»

Получится 2 рулета. Время на приготовление — ок. 25 минут, на запекание — 20-40 минут.

Понадобится (на 3-4 порции):

Судак (филе без кожи и костей) – 700 гр.;

Сливки 33% - 60 мл.;

Яйца – 2 шт.;

Белый перец - щепотка;

Соль - щепотка;

Нори (пластины) – 4 шт.

Начинка:

Перец болгарский сладкий – ¼ шт.;

Крабовое мясо (креветки или крабовые палочки) – 120 гр.;

Майонез – 40 гр.;

Зелень (петрушка, укроп) – ¼  пучка;

Соус:

Сливки – 150 мл.;

Сок  лимона – 2 ч. л.;

Соевый соус светлый – 2 ч. л.;

Бальзамический уксус;

Куркума;

Примечания:

а). Судак подходит лучше всего. Для начала попробуйте именно с ним – другая рыба может не дать такой однородной нежной консистенции мусса. 

б). Для приготовления фарша из судака используется комбайн, но можно сделать это и в мясорубке – только пропустить рыбу через неё придется 3-4 раза.

в). В оригинальном рецепте для начинки нужно мясо крабов (заморозка или консервы). Я заменила его креветками в одном рулете, а  в другом - крабовыми палочками (имитация крабового мяса). Оба варианта вкусны.  С крабовыми палочками получилось нежнее :). Креветки оказались излишне плотными  в контрасте с «судачьим» муссом. Наверное, все же стоит купить крабов… для парадного варианта .

1. Нужно 700 гр. филе – чистый вес, уже без кожи и косточек.  Чаще всего филе продается  с кожей, её легко снять. И косточки – если есть, тоже надо вытащить. Вообще  в судачьем филе костей почти не бывает, но на всякий случай лучше проверить и вынуть на этой стадии, чем на этапе поедания :).

2. Загружаем в чашу комбайна (насадка – нож) филе, сливки, яйца, солим и перчим. Перец желательно белый, он мягче по вкусу, но пойдет и обычный черный, немного.  Теперь надо включить комбайн, и дать ему  погудеть минут 5-7 на высокой скорости.  Филе и остальные продукты за это время должны превратиться в однородную массу – мусс.

 

 

3. Пока готовится фарш… на столе разложите кусок фольги, на неё -  кусок пищевой пленки, и на пленку -  2 листа  нори с небольшим нахлестом. Это на 1 рулет. Для второго подготавливаем основу так же. Нарежьте перец и крабов (креветки, палочки) на маленькие кубики,  измельчите зелень. Я положила креветки целиком, и мне показался чересчур резким контраст между нежным муссом и плотным мясом креветки. Стоит нарезать их помельче.

 

 

4. На листы нори выкладываем мусс (фарш) – по половине от общего объема  на каждую заготовку. Край (примерно ⅓) оставляем свободным, для сворачивания.  На середину – крабов (креветки, палочки), сверху «дорожку» из майонеза и кусочки болгарского перца, посыпаем зеленью. Сворачиваем рулет, помогая пленкой (приподнимайте край).

 

 

Свернули? Этим же куском пленки оберните рулет, затем плотно заверните фольгу, закрутив кончики.  Получилось 2 фольговые «конфетки»- завертки. 

 

 

5. Можно запечь в духовке – уложить рулет  в противень, налить в него немного воды, готовить при 200-220 градусах  20 минут.  А можно сварить в пароварке – 40 минут.  Мне понравилось в пароварке, удобно, хоть и дольше. И можно одновременно гарнир приготовить.

 

 

6. Соус: все ингредиенты смешать и уварить до загустения – минут 10 на небольшом огне. Соевый соус лучше взять светлый. У меня был темный, и он покрасил соус в  цвет горчицы :). Бальзамический уксус добавить по вкусу.  Куркумы надо положить  столько, сколько понадобится  для  окрашивания смеси  в интенсивный желтый цвет.  Соус получается  яркий,  ароматный, необычного «восточного» вкуса.  Кстати, куркума – основной компонент карри,  если не любите карри, то не кладите и куркуму. Можно приготовить другой соус или обойтись совсем без него, тогда нужно сбрызнуть ломтики рулета  лимонным соком.  

 

 

7. На гарнир подойдет рис. Рулет вкусен как в горячем, так и в холодном виде.

 

Приятного аппетита!

