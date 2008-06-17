Не каждая хозяйка любит готовить говядину ­- не всегда удается сделать её такой, как хочется, то есть нежной и мягкой. Да еще усилий и времени на готовку нужно больше, чем на ту же курицу-свинину… А ведь мясо это и вкусное, и полезное (подробнее о мясе в статье на ю-маме Мясное изобилие для взрослых и детей ). Как быть? Сделать фарш?... или все-таки исхитриться и приготовить как-то… понежнее?

Хотя многое, конечно, зависит от самого мяса – чего скрывать? Тут важно два момента: во-первых, это должно быть мясо молодняка, то есть нестарого животного. (Помните, еще Портос говорил: «Я уважаю старость, но не в вареном и не в жареном виде»? ) А во-вторых, то, откуда этот кусочек мяса отрезан. Самая нежная часть – вырезка, её можно и пожарить. Для тушения подойдет филейная часть, лопатка, и части задней ноги .

Я вообще-то предпочитаю говядину в виде фарша. Но иногда тушу или запекаю. Вот один рецепт, который мне нравится, хочу его предложить и вам – это говядина, тушеная с вишней. Говядинка получается - пальчики оближешь! Мягкая, потому что кислота, содержащаяся в вишне, способствует размягчению мясных волокон.

Кроме того, что мясо по этому рецепту получается вкусным, его еще и довольно легко приготовить. А если заменить присутсвующее в рецепте вино вишневым соком или бульоном, то блюдо можно предложить и детям. Моя пятилетняя племянница такое мясо одобряет .

Говядина в вишневом соусе

Мясо в ароматной кисло-сладкой подливке

Понадобится:

Говядина для тушения – 1 кг.;

Вишня без косточек (свежая или замороженная) – 600 гр.;

Лук красный – 2 луковицы;

Вино красное – 0,5 стакана;

Сахар коричневый (или мед) – 1 полная столовая ложка;

Масло сливочное - 70 граммов;

Соль,

Перец черный молотый, корица на кончике ножа, ма-а-а-аленький лавровый листик.

1. Говядину вымыть, нарезать поперек волокон на куски среднего размера и обсушить бумажными полотенцами/салфетками. Обсушенное мясо при жарке не будет брызгать во все стороны .

Не солите!!! Мясо вообще лучше солить ближе к концу приготовления, иначе оно потеряет много сока и станет сухим. Теперь пора хорошенько разогреть на сковороде немного растительного масла, и обжарить кусочки мяса до зарумянивания. Крышкой не накрывайте! Выкладывать на сковородку мясо нужно понемногу, не все сразу, а жарить в 2 -3 приема. Если выложить все сразу, или накрыть крышкой, то вместо румяной корочки мясо даст сок, и будет не жариться, а тушиться в нем. До готовности доводить не нужно, дальше будем запекать. Мясной сок, оставшийся в сковородке после обжаривания, еще пригодится.

2. На дно формы для запекания или противня с бортиками выложить красный лук, шинкованный тонкими полукольцами. Поверх лука равномерно выкладываем обжаренную говядину. Надо сказать, что красный лук сюда подходит больше, чем обычный лук-репка, у которого более резкий вкус. Если вы хотите заменить красный обычным, возьмите только одну луковицу, чтобы не заглушить вкус и аромат вишни.

3. Теперь можно и посолить мясо, потом выложить на него вишни, поперчить и слегка посыпать корицей. В готовом блюде корица будет практически неощутима, она только оттенит вкус вишен. На вишни положите маленький листик лаврушки, или кусочек большого листика отломите, лавровый лист тут тоже нужен в небольших количествах, как и корица.

4. В сковороду, где жарилось мясо, и остался мясной сок, вливаем вино (или вишневый сок, или бульон), добавляем коричневый сахар (или мед), и нагреваем до растворения сахара.

Вылейте полученную жидкость в форму, на вишни, сверху разложите кусочки масла, и теперь можно ставить в духовку - под крышкой. Если форма без крышки, закройте фольгой плотненько!!!

5. Запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут - час. Мясо должно стать мягким. У меня была не самая лучшая говядина, и я держала в духовке час. Можно обойтись без духовки, если в хозяйстве есть жаровня или сотейник с толстым дном и плотно прилегающей крышкой. Тогда готовьте мясо на плите на слабом огне.

Любители густых подливок могут в конце приготовления загустить соус-подливку. Для этого разведите чайную ложку крахмала или муки в трети стакана воды или бульона, влейте в жаровню и размешайте. Вариант : если хотите, можно добавить в конце приготовления полстакана сметаны или сливок. Вкус соуса получается немного более мягким, сливочным.

Ну, вот и готово В качестве гарнира подойдет рис.

Приятного аппетита!