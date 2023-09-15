Чудесное изобретение советских кулинаров – жюльен – блюдо, в рецепт которого входят мясо, грибы, лук, сыр и сливочная заливка, произошло от французского термина, обозначающего тонкую нарезку молодых овощей.

Давайте приготовим легкий вариант жюльена, заменив мясо кабачком, а грибы – баклажаном, ведь при термической обработке баклажан начинает немного напоминать грибы. У нас получится интересная и вкусная горячая закуска. Кстати, грибы в этот рецепт можно тоже добавить!

Жюльен из кабачков и баклажанов

Ингредиенты: - Баклажан 2 шт.; - Кабачок 1 шт ; - Лук репчатый 1 шт ; - Сливки (10%) 300-400 мл; - Сыр твердый 100 г; - Петрушка 50 г; - Укроп 2 веточки; - Масло растительное.

Приготовление:

1. Баклажаны и кабачок чистим от кожицы и нарезаем соломкой. Лук режем кубиком и жарим на раскаленной сковороде до золотистого цвета.

2. Добавляем в сковороду баклажаны и кабачок, жарим еще 10-15 минут, помешивая. Вливаем сливки, добавляем любимые специи, солим, перчим и готовим до загустения.

3. Раскладываем жюльен в кокотницы или любые другие формочки для запекания. Смешиваем в миске натертый сыр с измельченными петрушкой и укропом.

4. Выкладываем сыр сверху на жюльен и запекаем в духовке при 180⁰ несколько минут до расплавления сыра или образования сырной корочки.

Сливочный вкус, жареные овощи, сырная нотка - получается вкусно и сытно.

Подавайте к столу горячим!

Приятного аппетита!