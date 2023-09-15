Жюльен из кабачков и баклажанов
Чудесное изобретение советских кулинаров – жюльен – блюдо, в рецепт которого входят мясо, грибы, лук, сыр и сливочная заливка, произошло от французского термина, обозначающего тонкую нарезку молодых овощей.
Давайте приготовим легкий вариант жюльена, заменив мясо кабачком, а грибы – баклажаном, ведь при термической обработке баклажан начинает немного напоминать грибы. У нас получится интересная и вкусная горячая закуска. Кстати, грибы в этот рецепт можно тоже добавить!
Ингредиенты:
- Баклажан 2 шт.;
- Кабачок 1 шт ;
- Лук репчатый 1 шт ;
- Сливки (10%) 300-400 мл;
- Сыр твердый 100 г;
- Петрушка 50 г;
- Укроп 2 веточки;
- Масло растительное.
Приготовление:
1. Баклажаны и кабачок чистим от кожицы и нарезаем соломкой. Лук режем кубиком и жарим на раскаленной сковороде до золотистого цвета.
2. Добавляем в сковороду баклажаны и кабачок, жарим еще 10-15 минут, помешивая. Вливаем сливки, добавляем любимые специи, солим, перчим и готовим до загустения.
3. Раскладываем жюльен в кокотницы или любые другие формочки для запекания. Смешиваем в миске натертый сыр с измельченными петрушкой и укропом.
4. Выкладываем сыр сверху на жюльен и запекаем в духовке при 180⁰ несколько минут до расплавления сыра или образования сырной корочки.
Сливочный вкус, жареные овощи, сырная нотка - получается вкусно и сытно.
Подавайте к столу горячим!
Приятного аппетита!