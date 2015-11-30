Недавно вспомнила про «ленивые пельмени» и приготовила. Получилось вкусно, сытно, просто. Если взять готовый фарш и готовое тесто, то еще и очень быстро. С настоящими домашними пельменями сравнивать, конечно, не стоит, а на заметку возьмите: простое быстрое блюдо всегда пригодится. Кстати, их и замораживать можно!

А еще в нашей рубрике есть рецепт «Ленивых голубцов» - очень вкусные, всегда идут «на ура»!

Ленивые пельмени

Из этого количества продуктов получается 20 штук, толщиной 2,5 – 3 см.

Понадобится: Тесто: Яйцо – 1 шт.; Вода – ок. 150 мл.; Мука – 350 гр. (из них 20 гр. на подсыпку при раскатывании теста); Соль – 1 ч.л.; Начинка: Фарш – 700-800 гр.; Лук репчатый - 1 средняя луковица; Соль – 1 чайная ложка; Перец, приправы – по вкусу; Соус: Морковь – 1 шт.; Лук репчатый – 1 средняя луковица; Шампиньоны – 4-5 шт.; Соль, приправы; Сливки 10% (или вода); Масло растительное для жарки.

* Тесто можно взять готовое пельменное, или сделать его самостоятельно, так, как любите и как привыкли. Я замешиваю некрутое тесто с яйцом. В мерный стакан разбейте яйцо, положите соль и долейте воды до 200 мл. Размешайте. Муку просейте в миску, сделайте углубление в центре и влейте туда получившуюся смесь. Начните замешивать вилкой, с центра, постепенно подбирайте муку с краев. Когда тесто станет густым, домесите руками. Накройте миску и дайте тесту «отдохнуть» минут 15-20.

* Для соуса-подливки тонко нашинкуйте морковь, или натрите на крупной терке, нарежьте грибы соломкой или тонкими ломтиками. На сковороде разогрейте пару ложек растительного масла и слегка поджарьте овощи, посолите и приправьте.

* Лук для фарша нарежьте мелко, или натрите на терке. Лук для соуса-подливки можно нарезать крупнее, полукольцами или четвертинками. Вымесите фарш, добавив лук, соль, перец. Если фарш густой, немного разведите его водой.

* Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в пласт, очень тонко, как на пельмени. Фарш распределите по тесту тонким слоем при помощи ложки или лопатки.

* Начиная с широкого конца, сверните рулетом, неплотно. Защипните край, чтоб не разворачивался. Нарежьте рулет ломтиками-шайбами.

* Теперь их можно сварить на парУ, я смазываю чашу пароварки растительным маслом и готовлю 20 минут. К паровым понадобится какой-либо соус, сливочное масло, сметана.

* А можно разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжарить «ленивчики» с обеих сторон, выложить сверху овощную зажарку и залить сливками или водой почти доверху. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне минут 15. Если не хотите обжаривать, готовьте на 5 минут дольше.

* Готово! Посыпьте ленивые пельмени мелко нарезанной зеленью петрушки, подавайте с подливкой, маринованным огурчиком или с овощным салатом.

Приятного аппетита!