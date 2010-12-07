Мясной рулет с брынзой

Сей чУдный рецепт я увела из ЖЖ моей хорошей знакомой. Но ведь одно дело увидеть, другое – сделать самой, тем более, что рулеты я никогда не делала до этого. И я рискнула.

Получилось отличное, питательное и необычное на вкус блюдо.

Для создания сего шедевра вам понадобится:

мясо – около 1 кг – идеально подойдет шейка, но я выбрала просто кусок бескостной нежирной свинины

брынза – 100 гр

50 мл сливок

4-5 ст.л. сметаны

полстакана красного вина

чеснок

укроп

соль

Мясо разрезается вдоль, так, чтоб получился тонкий пласт мяса. Одну его сторону (та, что будет внешней) намазать солью. Мясо отложить в сторону.

Далее в блендере смешиваем брынзу, сливки и 3-4 зубчика чеснока. Не солим. Этой массой намазываем «внутреннюю» сторону мяса.

Мясо скручиваем в рулет и завязываем крепкой толстой ниткой. Чем нитка толще – тем легче ее потом будет убирать .

В отдельной посудине делаем соус: смешиваем сметану, красное вино и укроп. Мясо выкладываем на фольгу и поливаем соусом.

Фольгу закрываем плотненько, и в духовку ее! Держим там примерно час при температуре 180 градусов. Потом фольгу раскрываем и оставляем в духовке для корочки – минут на 10-15, не дольше.

Получаем вот такую красотень! Для сочности моя подруга рекомендует внутрь рулета заворачивать кусочки крепенькой помидорки. Но я обошлась, тем не менее рулет получился нисколько не сухим.