Мясной рулет с брынзой
Сей чУдный рецепт я увела из ЖЖ моей хорошей знакомой. Но ведь одно дело увидеть, другое – сделать самой, тем более, что рулеты я никогда не делала до этого. И я рискнула.
Получилось отличное, питательное и необычное на вкус блюдо.
Для создания сего шедевра вам понадобится:
мясо – около 1 кг – идеально подойдет шейка, но я выбрала просто кусок бескостной нежирной свинины
брынза – 100 гр
50 мл сливок
4-5 ст.л. сметаны
полстакана красного вина
чеснок
укроп
соль
Мясо разрезается вдоль, так, чтоб получился тонкий пласт мяса. Одну его сторону (та, что будет внешней) намазать солью. Мясо отложить в сторону.
Далее в блендере смешиваем брынзу, сливки и 3-4 зубчика чеснока. Не солим. Этой массой намазываем «внутреннюю» сторону мяса.
Мясо скручиваем в рулет и завязываем крепкой толстой ниткой. Чем нитка толще – тем легче ее потом будет убирать .
В отдельной посудине делаем соус: смешиваем сметану, красное вино и укроп. Мясо выкладываем на фольгу и поливаем соусом.
Фольгу закрываем плотненько, и в духовку ее! Держим там примерно час при температуре 180 градусов. Потом фольгу раскрываем и оставляем в духовке для корочки – минут на 10-15, не дольше.
Получаем вот такую красотень! Для сочности моя подруга рекомендует внутрь рулета заворачивать кусочки крепенькой помидорки. Но я обошлась, тем не менее рулет получился нисколько не сухим.
Приятного аппетита!