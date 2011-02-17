Жаркое из свинины с фасолью и яблоками (рецепт с видео)

Керамические горшочки это настоящая находка для хозяйки, готовить в них легко и удобно, главное – положить продукты и поставить в духовку, и больше никаких хлопот. Мясо в горшочках получается нежным и сочным, овощи – ароматными, каши – рассыпчатыми. Я сегодня буду готовить жаркое из свинины с зеленой фасолью – простое и вкусное блюдо, по-настоящему зимнее, согревающее и сытное.

Жаркое из свинины с фасолью и яблоками

На 4 порции .

Понадобится:

Свинина (шейка) – примерно 800 гр.;

Лук репка – 3 шт.;

Помидоры – 1-2 шт., (или в собственном соку – ½ банки);

Морковь – 1-2 шт.;

Чеснок – 4 зубка;

Яблоки – 2 шт., кисло-сладкие.

Фасоль зеленая, стручковая – 200 гр.;

«Пять перцев», орегано, соль.

Для крышечки:

Сметана 10% (или кефир) – 1 стакан;

Яйцо – 1 шт.;

Масло сливочное – ½ пачки (примерно 100 гр.);

Соль – 1/3 ч.л.,

Сахар – ½ ч.л.;

Разрыхлитель – 2/3 ч.л.;

Мука (примерно 2,5 стакана).

Примечание. Горшочки можно накрыть крышечками из дрожжевого теста, пресного или готового слоеного. Замороженное слоеное надо предварительно разморозить, и вырезать круги размером чуть больше, чем горлышка горшка.

· Подготовьте мясо - вымойте, срежьте пленки и волокна и нарежьте на куски размером 4-5 сантиметров. Лук почистите, и нарежьте перьями, морковь – кружками толщиной около сантиметра или крупными кубиками. Чеснок – лепестками. Помидоры ошпарьте кипятком, слегка надрежьте и снимите кожицу; нарежьте крупными кубиками, семечки лучше выбросить.

Когда я готовлю в горшочках, я могу учесть вкус каждого едока, и это очень удобно. Одна порция без помидоров, в другую лука побольше, или приправить поострее, в третьей, например, фасоль на картошку заменить.

· На дно каждого горшочка положите лук и помидоры. Куски мяса разделите поровну и разложите по горшочкам. Поверх мяса положите морковь, чеснок и закройте крышкой.

Помидоры – необязательный ингредиент, если будете готовить без них – добавьте в горшочек столовую ложку воды, не больше. Во время готовки мясо и лук выделят сок и будут томиться «в собственном соку». Пока не солите.

· Горшочки нужно закрыть крышками и поставить в духовку, пока она еще не разогрелась – в горячей горшки могут треснуть из-за резкого перепада температур. Готовьте час при температуре 200 градусов.

· Пока мясо запекается, разморозьте фасоль, а яблоки нужно почистить и крупно нарезать.

· Для теста смешайте сметану, яйцо, мягкое масло (можно подогреть), добавьте муку, соль, сахар и разрыхлитель и замесите тесто. Муки нужно столько, чтоб получилось довольно плотное, нелипкое тесто.

· Разделите тесто на куски размером примерно с яйцо, раскатайте или разомните руками в лепешки, толщиной в палец и диаметром чуть больше крышки горшка. Достаньте горшочки, керамические крышки снимите – они больше не понадобятся.

Посолите и приправьте по вкусу мясо, добавьте фасоль и яблоки и закройте крышками из теста.

Верните в духовку минут на 20, когда тесто зарумянится, жаркое готово.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта: