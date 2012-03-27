Мясной рулет с гречкой (рецепт с видео)
Наверное, многим хозяйкам нравится, когда горячее готовится одновременно с гарниром, это удобно и экономит время и усилия. Сегодня я хочу приготовить мясной рулет с начинкой из гречи и овощей. В этом рецепте нужно будет приготовить гарнир – гречку с овощами, а потом запечь его внутри рулета из мясного фарша. Конечно, понадобится время на его запекание – зато участие хозяйки в этом процессе минимальное, только поставить-вынуть, да заглянуть разок, чтоб не подгорело. Получится полноценное второе блюдо, которое будет вкусным и в холодном, и в горячем виде.
Напомню, что гречка содержит меньше углеводов, чем другие крупы, поэтому она является ценным диетическим продуктом.
Мясной рулет с гречкой
Понадобится:
Гречка – 1 варочный пакетик 100 гр.;
Мясной фарш – 700 гр.;
Яйцо – 1 шт.;
Перец сладкий – 1-2 шт.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Чеснок - 2 зубка;
Грибы – 150 - 200 гр.;
Сливки 20% - 100 гр.;
Масло растительное;
Сметана – 100 гр.;
Соль, перец, приправы.
· Сварите до полуготовности гречку в пакетике, до полной готовности она дойдет в духовке, при запекании. Выньте и остудите.
· Лук нужно мелко нарезать, сладкие перцы очистить от перегородок и семян и нарезать кубиками, чеснок измельчить. Грибы вымойте, при этом постарайтесь не мочить их сильно, иначе они впитают много воды и потом выпустят её на сковородке, при жарке. С учетом того, что грибы и так дают сок, который нужно выпарить при среднем нагреве – лишняя жидкость ни к чему, придется дольше ждать, пока она выпарится.
· Все подготовленные овощи вместе потушите и подрумяньте на масле.
· Мясной фарш нужно хорошо вымесить, чтобы он стал вязким, эластичным, не рассыпался. Если фарш сухой - добавьте немного воды, положите яйцо, соль, перец.
· Приготовьте начинку: соедините гречку, луково-грибную смесь. Добавьте чайную ложку соли, перец, немного сливок, чтобы фарш был не сухой. Помните, гречку немного не доварили? При запекании она впитает в себя влагу и дойдет до готовности, поэтому немного жидкости (сливки) я в начинку добавляю.
· На доску положите кусок пергамента для выпечки, на него – фарш и разомните его, придав форму большой продолговатой лепешки. На середину нужно выложить начинку, края лепешки поднять и слепить вместе. Оберните рулет пергаментом (не обязательно) и положите на противень швом вниз.
· Запекйте минут 30 – 40 при температуре 180 градусов, незадолго до готовности разрежьте или разверните пергамент и смажьте рулет сметаной, чтобы подрумянился.
Приятного аппетита!
Смотрите видеоверсию рецепта