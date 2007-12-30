Форум
миссис Пампкин
Искушение Адама. Свинина с яблоками под соусом «коньячный»

Готовить будем блюдо из традиционно «мужских» ингредиентов — мясо, коньяк, яблоко

- Миленький, что тебе вкусненького приготовить на Новый год? – тортик-безе… салатик с ананасами…  жаркое из морепродуктов…  кассуле, или бигос, или ирландское рагу… - щебечу я.

- Мясо! – солидно и внушительно отвечает благоверный.

 

Конечно. Мясо. Очень по-мужски.  Помните сериал про Альфа?  «Ну, это все к еде, а где еда?».

Ситуация, знакомая по семьям родных и друзей –  муж подруги, например,  считает, что не ужинал, если не ел мяса :). Да еще и приготовить надо традиционно: варено-жарено-печеное, без экзотики всякой-разной. Это мы хотим экспериментировать, чего-нибудь необычно-непривычного, удивительного и нового. А мужчины часто в еде консервативны.  А нам ведь и не трудно - пожалуйста, будет вам просто мясо :).  А соус вкусненький мы все равно сделаем! Только подадим его отдельно! (кто не захочет, пусть мажет свининку хреном или майонезом :)).

Готовить будем  блюдо из традиционно «мужских» ингредиентов – мясо, коньяк, яблоко. С коньяком и мясом – понятно, а яблоко… Так это ж с него началось соблазнение Адама :). Ну так вот…

 

 

 «Искушение Адама» (Свинина с яблоками под соусом «коньячный»)

Потрясающе вкусно! Бархатный  сливочный соус с нотками коньяка!

Идеально для Новогоднего стола: яблоки – очень легкий гарнир, а учитывая обилие разнообразных праздничных блюд это большой плюс!

Можно приготовить заранее, а перед подачей подогреть. Делать совсем несложно, и довольно быстро.

Порций – 4.

 

Понадобится:

  • Свинина, подходящая для жарки  – 1 кг.;
  • Яблоки сладкие («голден») для гарнира - 2 шт.
  • Для соуса:
    • Сливки 33% -  200 мл.;
    • Масло сливочное – 100 гр.;
    • Яблоки (лучше всего сладкие, прекрасно, если  «голден») – 1 шт.;
    • Коньяк – 50 гр.;
    • Лук репчатый – 1 шт.;
    • Мука для панировки, плюс 1 ст.л. для соуса;
    • Соль, перец, розовый перец.

 

  1. Мясо освободить от всех прожилок, пленок, нарезать поперек волокон плоскими кусками толщиной 2 см. и отбить гладкой стороной молотка :). Кухонной тяпки, то есть. Или скалкой. Или бутылкой. Или плоской стороной ножа. Главное – дать мясу возможность стать немного мягче. «Нежнее, еще нежнее…»
    Затем нужно мясо  обсушить бумажными полотенцами или салфетками. Панировать кусочки свинины в муке, стряхнуть лишнюю муку. 
  2. Сковороду хорошо разогреть. В горячем масле сразу «схватится» корочка и не выпустит сок. Чем лучше было обсушено  мясо, и чем тщательней оно обваляно в муке, тем меньше брызг на сковородке и, соответственно, больше сока удержится внутри. Обжариваем с обеих сторон до готовности. Готовое мясо складываем в кастрюльку и держим до подачи в теплом месте (например, в слабо нагретой духовке), чтобы не остыло. Если свинина не очень мягкая, можно после обжаривания поставить в горячую духовку (180 – 220) духовку и довести до готовности. Я запекала минут 20, пока готовился соус.
  3. Очередь за соусом. Яблоки нужно очистить от кожуры, одно мелко порезать. Лук накрошить маленькими кубиками.

    В сотейнике (кастрюльке, ковшике, сковородке) на слабом огне распустить кусок масла. Добавить шинкованый лук, поварить 5 минут, чтобы стал чуть мягче, посолить, приправить чуть-чуть перцем. Прибавить к нему муку и нарезанное яблоко.

    Размешать, и варить минут 10 на слабом огне, помешивая время от времени. Яблоки как будто томятся в масле вместе с луком – они станут мягкими, но не кашеобразными.

  4. Пришел черед коньяка. Его надо  добавить совсем немного, не более 50 граммов (это 1 рюмка). Соус  должен приобрести только нюанс  вкуса, если налить больше, соус  будет кислым с резким  «спиртовым» вкусом. Придется дольше выпаривать – проверено :), я пожадничала  и плеснула лишнего. Пришлось поварить :). Так что 50 граммов – и всё, остальное можно внутрь употребить, для  поднятия тонуса :)

    Да, так вот. Налили коньяк, соус стал уже похож на соус – мука заварилась, консистенция такая бархатная, нежная.  Выпарили – минут 5.  Определить можно на вкус и по запаху - аромат остается,  привкус коньячный – тоже, а резкий вкус и запах алкоголя улетучились.

    Значит, пора влить сливки! Убавить огонь, размешать, и прогреть. Пробуйте - если надо, посолить еще и добавить приправ-перцев. Лучше не кипятить, иначе сливки могут свернуться. Хотя могут и не свернуться… :) Мне пришлось поварить, чтобы излишки коньяка выпарить :). Зато соус стал гуще – нет худа без добра. Соус готов. Он вкуснее теплым.
  5. Оставшиеся два яблока нарезать кружочками, вынуть серединку ножом или специальным приспособлением. Кружочки обжарить на сковородке после мяса – на жире и соке от свининки. Жарить пару минут до золотистого цвета. Получился легкий, приятный на вкус гарнир.  Яблок можно взять и больше, по желанию – это вкусно! Мужчинам можно предложить дополнительно в качестве гарнира картофельное пюре.

 

С Новым Годом!

 

Приятного аппетита!

