Все мы помним десткую песенку про зайчика... О том, как он болезный, вышел погулять и что с ним стало потом... Только в нашем случае это был кролик.... Даже не просто кролик, а Кролег. Да-да.. Вот так с большой буквы "К". Бедный Кролег успел догулять только до "Ашана", где и был приобретен предприимчивой Алькой по сходной цене...

Лежал себе, значит, кролег в морозильнике и ничего плохого не подозревал... И случилось так, что в гости к Альке попали голодные люди. Особенно они были голодны с утра. Поэтому они нашли Кролега в холодильнике и вытащили его на свет божий. К Кролегу была закуплена сметана, тем самым участь его была решена. Собственно говоря, в наличии имелось:

кролег (тушка) -1 шт

сметана - 1.5 кг

майоран, орегано

перец, соль

масло растительное

Для начала кролега следует разделать. Тушить целого кролега проблематично ввиду того, что у него, подлеца, слишком длинные задние лапы и целиком он просто не влезет ни в одну посудину. Итак, членим кролега на части. Затем натираем кролега специями. Из имеющегося репертуара мы выбрали соль, черный перец, майоран и орегано. Затем подумали еще и решили извалять кролега в специях для курицы, ибо, как гласит народная молва, кролег очень похож по вкусу на курицу.

Далее части кролега были разделены на 2 равные кучки и закинуты в каструльки подходящего диаметра. На дно кастрюлек были вылито немного растительного масла. Примерно 5 минут кролег обжаривался в масле, а затем в каждую из кастрюль была залита сметана.

Тут у кролега началась фаза активного тушения. Сразу скажем, кролег тушится долго. Примерно через 40 минут в кастрюльки было добавлено еще по упаковке сметаны. Ну и на финальной стадии примерно еще через 40 минут третья пачка сметаны дошла до своих сотоварок. Итого кролег тушился примерно 2 часа. В это время наши руки, которые как известно, не для скуки, приготовили картофельное пюре в качестве гарнира.

Чинзано бьянко превосходно шел как аперитив. Крполега получилось много ( с учетом пюре и соуса). были накормлены все страждущие. Мы даже клинули клич на форуме , но никто, ленивцы, не повелся. Ну и ладно -нам же больше досталось!

Кстати, кто сказал что кролег похож по вкусу на курицу? Полная фигня! Кролег одновременно похож на курицу и молодую свинину, но при этом имеет свой крольчачий своеобразный привкус. Карочи кролег, с***а, вкусный!