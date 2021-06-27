Предлагаю приготовить простое сезонное блюдо - фаршированные баклажаны-гармошки - выглядят очень необычно! Рецепт простой и вполне диетичный. А ещё - баклажаны получаются вкусными и очень сытными! Подавайте как самостоятельное блюдо или дополните различными гарнирами.

Понадобится:

Баклажан 1-2 шт

Чеснок - 2-3 зубчика

Приправы

Фарш (любой) - 150 г на 1 баклажан

Соевый соус

Томатная паста

Приготовление:

1. Баклажан помыть и разрезать вдоль посередине. Далее надрежьте каждую половинку гармошкой (расстояние 5 мм) при помощи палочек, чтобы случайно не разрезать весь баклажан. Разделите примерно на равные части.

2. Отправьте заготовки в подсоленую воду примерно на 20 минут, чтобы ушла горечь. В это время приправьте фарш по вкусу.

3. Заполните каждую прорезь фаршем, немного раздвигая ребра гармошки в стороны.

4. Обжариваем на растительном масле чеснок, добавляем томатную пасту (2 ст.л), соевый соус, соль/приправы по вашему вкусу, кипяток. Общее количество соуса должно получиться примерно 1 см высотой, регулируйте его количество водой. При тушении баклажаны и фарш еще дадут немного влаги.

5. На соус выкладываем наших "колорадских жуков" и поливаем тем же соусом.

6. Закрываем крышку и тушим на медленном огне около 30 минут. Готовность смотрите по баклажану - он должен быть мягкий.

Получилось сочно, ароматно и сытно. Приятного аппетита!

