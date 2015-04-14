Задумывала я приготовить шашлычки в банках в духовке. Решила сделать и спешу поделиться с вами рецептом.

Шашлычок в банке

Ингредиенты:

- 500 гр. свинины

- 300 гр. лука

- 50 гр. копчёного сала

- 1/2 лимона

- 1,5 ч. ложки соли

- перец, специи для шашлыка по желанию (я использовала Супергриль от Айдиго)

Способ приготовления:

Лук мелко порезать, положить в большую ёмкость и хорошо помять руками, чтобы лук пустил сок.

Мясо нарезать кубиками. Положить в лук. Выжать туда же сок лимона и насыпать специи. Всё хорошо размешать руками. Плотно примять и оставить мариноваться. Если мясо от молодого поросёнка и не замораживалось, то для маринования достаточно 30 минут. У нас поросеночек, конечно, немолодой, но мясо свежее, стояло +/- час. Но в зависимости от качества мяса, срок маринования может доходить до 6~8 часов.

При отсутствии времени мясо на шашлык можно замариновать заранее - с вечера. Но при передерживании мяса в маринаде оно может стать жёстким.

Деревянные палочки для шашлыка на 10 минут замочить в кипятке.

Копчёное сало нарезать очень тонкими небольшими пластинками. Замаринованное мясо посолить, перемешать и нанизать на деревянные шампуры, чередуя мясо и копчёное сало. Лук с кусочков мяса стряхивать, но не слишком тщательно.

Должно получиться 10 нанизанных шампуров. Оставшийся лук аккуратно высыпать на дно двух 3-х литровых банок.

В каждую банку поставить по 5 шампуров. Внимание! На дне банки обязательно должно что-нибудь находиться - лук или порезанные овощи или просто кипяток. Если ставить шашлыки в пустую банку, то у неё лопнет дно!

Банки поставить на небольшие поддоны (сковородки, противни). Горлышки банок плотно закрыть фольгой в два слоя. Поместить в холодную духовку. Выставить температуру t=220~230°C и оставить от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут - в зависимости от размеров кусочков.

Сальце поплавилось и кипит на дне банок. Запах очень хороший. Наверное, весь подъезд почувствовал и пошел по своим холодильникам. Ну или ходит по подъезду и принюхивается к дверям :)

Ну ооочень вкусно! Очень рекомендую сделать. На дно можно гарнир положить. Все приготовится в один раз. Например, может запросто картофель фри получиться, если сальце потолще кусочки сделать.

Приятного аппетита!