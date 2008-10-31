Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Горячие блюда

Биточки из пеленгаса с кальмарами

Лучше, конечно из свежей рыбы, но даже из бюджетной «заморозки» можно приготовить так, что пальчики оближешь!

Известно, что рыба тем вкуснее, чем скорее попадает на сковородку. Утром еще хвостом махала, а в обед – уже в тарелке... Жители приморских городов гурманствуют, остальные выкручиваются, как могут  Мои знакомые немцы, например, ездят за свежей рыбой в Голландию – от их городка до голландской границы всего три часа по автобану, а там рукой подать до богатейшего рыбного рынка. Раньше я думала – вот буржуи  Теперь разницу понимаю.

Свежую рыбу сейчас несложно купить и у нас, пусть даже это и не «утренний улов». Разумеется, такая – вкуснее. Но даже из бюджетной «заморозки» можно приготовить так, что пальчики оближешь!  Котлетки, к примеру

Биточки из пеленгаса с кальмарами

Понадобится:

Пеленгас (вес чистого филе) – 1,5 кг.;

Кальмар – 3 тушки среднего размера;

Яйца – 1 большое или 2 маленьких;

Лук-репка – 1 шт.;

Мука – 2 ст. л.;

Крахмал – 1 ст.л.;

Соль, перец черный.

Для жарки – растительное масло.

Примечание:

Сначала  надо сказать «про рыбу».

а). Главное требование к рыбе -  без костей , или с малым количеством оных. Нет ничего хуже костей в котлетах Осмотрите филе внимательно и выньте все косточки, если они есть. Можно пинцетом.

б). Напомню про «разморозку заморозки».  Лучше  дать рыбе оттаять медленно, при комнатной температуре (еще лучше – в холодильнике), выложив её в  дуршлаг, чтоб  стекала  вода.

1. Теперь за дело! Рыбное филе нужно мелко нарезать – сначала на тонкие полоски, затем маленьким (0,5 см.*0,5 см.) кубиком.  Наверное, это самая  долгая операция, правда, нетрудная. Зато биточки получаются сочными. Внутренняя структура такой котлетки – среднее между цельным филе и обычной котлетой из перекрученного фарша. Она и нежная, и плотная одновременно, и её «можно  жевать»  Можно,  конечно, воспользоваться мясорубкой или блендером, но структура готовой котлеты будет немного  другой. Если будете «блендить» - не измельчайте до пюре, остановитесь на кусочках. Лучше всего в режиме «пульс» - чтоб не пропустить момент.

 

 

2. Кальмаров вымойте, очистите. Надо вынуть жесткий внутренний стержень и снять пленку   – это легко, главное – подцепить её, а снимается без усилий и ухищрений.  Кальмаров и лук прокрутите через мясорубку. (В этот раз я прокрутила еще и два кусочка рыбы – те, которые оказались слишком плотными, с жиром.) 

 

 

3. Соединяем рыбный и кальмаровый фарш, добавляем яйцо, крахмал, муку, соль-перец и тщательно вымешиваем. Я сначала кладу одно яйцо, и иногда (если показалось, что густой фарш) –  добавляю второе. Или если яйца маленькие, тоже два нужно. Сориентируйтесь по консистенции получившегося  у  вас фарша, его густота и вязкость будет разной – в зависимости от рыбы, которую используете. Он должен быть примерно такой, что вот еще немного пожиже – и котлетку уже не слепить.

Еще про фарш Кальмар даст фаршу и нежность и влажность. Но! Пеленгас жирненький, а если рыба сухая (горбуша, треска, например) – может еще понадобиться  немного холодного молока и размоченного в нем  хлеба. Только добавляйте в самом конце замеса, и немного  –  если вообще понадобится. 

 

 

4. Можно жарить!  Выкладывайте ложкой, как оладушки, и прямо на сковородке формируйте-подправляйте котлетку. Если очень хочется  в чем-нибудь биточки обвалять, например, в сухариках – советую сделать панировку из свежих крошек. То есть взять свежий батон и раскрошить, или натереть на терке мякоть.  В этих крошках и обваляйте – будет тонкая хрустящая  корочка. Готовые панировочные сухари образуют корочку более грубую, слишком жесткую для наших нежных биточков .  

 

 

5. Жарьте на среднем огне, ближе к слабому, до зарумянивания.

 

 

Приятного аппетита!

 

P.S. – можно приготовить в пароварке – будет более диетический вариант.

Оставить комментарий
Реклама
Горячие блюда
Реклама
Реклама