Жюльен с курицей и грибами в булочке

Многие называют это блюдо жульен, через У, но слово это французское, первый звук произносится мягко, поэтому правильно будет написать жюльен. Рецепт жюльена знают многие хозяйки, эта горячая закуска очень популярна и в кафе, и на праздничных застольях. Однако, блюдо это бюджетное и доступное, рецепт пригодится и для домашнего ужина. Мы приготовим классический жюльен, но подадим его в булочках.

Жюльен в булочках

Ингредиенты:

- куриная грудка 500 г - грибы 300 г - лук - небольшая головка - сливочное и растительное масло для жарки - сливки 200 мл - крахмал на кончике чайной ложки - булочки с кунжутом 8 шт. - сыр полутвердый 150 г - соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезаем курицу соломкой, а грибы - напополам и пластинками или соломкой. В классическом жюльене нарезка должна быть соломкой, именно благодаря этому способу нарезки закуска и получила свое название. Лук - нарежьте тонкими перьями.

2. Обжариваем на сливочном масле лук до золотистого цвета, добавляем грибы. Сначала они дадут сок. Выпарите его на медленном огне, и готово. Грибы должны остаться сочными. Уберите грибы с луком со сковороды.

3. Добавьте в сковородку немного растительного масла и обжарьте курицу, куриной грудке достаточно будет 5 минут (в духовке дойдет до полной готовности).

4. Соединяем курицу и грибы, добавляем сливки и крахмал. Периодически помешиваем, ждем пару минут, чтобы сливки немного загустели. В начинке должен остаться соус, следите, чтобы он не выкипел!

5. Ставим разогреваться духовку. Срезаем с булочек верхнюю часть и вынимаем мякиш.

6. Ложкой выкладываем жюльен, начинку положите ниже на полсантиметра, чем высота бортиков. Если начинка кажется вам недостаточно сочной, добавьте немного сливок.

7. Посыпаем заранее подготовленным тертым сыром и накрываем верхней частью булочки. Выкладываем их на противень и ставим в уже разогретую до 180°С духовку на 5 минут.

Наш жюльен в булочках готов!

Приятного аппетита!