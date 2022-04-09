Настоящие японские онигири

Онигири - это, действительно, настоящее японское повседневное блюдо. В отличие от привычных нам роллов, онигири - бюджетная и сытная еда. Во многом, именно благодаря этому, а еще - увлечению японской культурой, ставшая популярной.

Онигири легко приготовить в домашних условиях, рецепт простой, нужно лишь правильно сварить рис, чтобы он хорошо лепился и держал форму. Рис - главный ингредиент, отвечающий за досупность и сытность блюда. По сути, онигири - колобки из риса с начинкой вутри. Причем, начинка может быть любая, даже остатки вчерашней ветчины или утреннего омлета, сделайте смесь с соусом - и заворачивайте в рис!

Онигири

Ингредиенты: - куриное филе 200 г;

- крабовые палочки 4-5 шт.;

- тунец консервированный - 1 банка;

- рис круглозерный (или для суши) - 500 г;

- майонез 2 ст.л.;

- соус терияки 4 ст.л.;

- соевый соус 2 ст.л.;

- чипсы нори 1 пачка.

Приготовление:

1. Первым делом нужно хорошо промыть рис, сделайте это несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

2. Пересыпаем промытый рис в кастрюлю и заливаем его 600 мл воды. Ставим кастрюлю на сильный огонь, закрываем крышкой. Сразу после закипания убавляем огонь до минимума и варим 20 мин. Не перемешивайте рис часто, будет достаточно всего пару раз. Как только на поверхности риса появились дырочки от пузырьков воздуха - следите, чтобы рис не пригорел и пробуйте на готовность.

3. Когда рис сварился, убираем его с плиты и даем отдохнуть под крышкой 10-15 минут.

4. Займемся начинкой. Крабовые палочки мелко нарежьте (если у вас крабовое мясо, разделите его на волокна) и смешайте с одной столовой ложкой майонеза. Из тунца нужно слить масло и размять его вилкой, добавить ложку майонеза и смешать.

5. Куриное филе нарезаем очень мелко, буквально 0,5×0,5 см. Обжариваем его на смеси сливочного и растительного масла, затем добавляем соевый соус и соус терияки, тушим, пока соус не загустеет. Когда курица будет готова, уберите её в сторону и дайте остыть.

6. Приступаем к изготовлению онигири. Традиционно рис для онигири варят без соли. Рис можно оставить пресным - тогда приправьте хорошо начинку.

Если любите вкус риса "как в роллах", сделайте смесь из воды, сахара, соли и уксуса (всего по чуть-чуть и попробуйте на вкус - он должен быть приятный кисло-сладкий). И слегка сбрызните рис, когда будете формировать шарик.

Я сделала традионные онигири, не солила рис. Перед лепкой каждого онигири я смачивала руки подсоленной водой, так рис намного меньше липнет к рукам. Берем руками большую горсть риса, делаем плотный шар и раздавливаем его в руках, чтобы получился плоский круг. В середину кладем начинку, примерно столовую ложку. Аккуратно заворачиваем края к центру, чтобы начинка осталась внутри, делаем плотный шар и аккуратными движениями лепим треугольник с круглыми краями (можно сделать плоский круг, как вам больше нравится).

7. Чипсы нори разрезаем пополам (должны получится две длинные полоски) и приклеиваем одну полоску на нижнюю часть онигири. Можно смочить края водой, так нори легче приклеится к рису.

Есть вариант оформления онигири в лист нори целиком (если любите нори). Разрежьте лист пополам и оберните им треугольник. Лист должен остаться хрустящим.

Помните, что начинку можно сделать абсолютно любую, опирайтесь на свою фантазию. Например: слабосоленый лосось и творожный сыр; чука и яйцо; свежие или обжаренные овощи.

Все готово, приятного аппетита!