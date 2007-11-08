«В Китае все люди китайцы, и даже сам император - китаец»

Г. Х. Андерсен

Когда-то, будучи младшей школьницей, я узнала, что китайцы едят ласточкины гнезда. Ходила под впечатлением целую неделю – как выглядят птичьи гнездышки я, как всякий нормальный ребенок, представляла. И хотя мама разъяснила, что гнезда съедобные, я, вскормленная пирожками и пельмешками, все равно жалела китайцев. Бедные! Конечно, чем же им питаться при таком перенаселении?.. И еще мне хотелось попробовать эту странную китайскую еду, хотя «суп из ласточкиных гнезд» звучало примерно так же, как «кусочек жареной луны».

Конечно, то, что мы будем готовить, ни к Китаю, ни к настоящим гнездам отношения никакого не имеет. Но разве я могла проигнорировать блюдо с таким названием??

Бифштекс «Ласточкины гнезда»

Количество продуктов на 4 порции.

Время на подготовку – минут 20, на запекание – 20 - 25 минут.

Понадобится (на 4 бифштекса):

Фарш – 500 гр. (я пробовала из нежирной баранины и из свинины пополам с говядиной, тоже нежирный);

Яйца – 4 шт.;

Морковка – одна большая;

Лук-репка – 1 средняя;

Масло для обжаривания;

Соль, перец, приправы по вкусу, зелень для оформления.

Лук и морковку почистить, морковку потереть на крупной терке (на мелкой не пойдет, гнездо же – должна ощущаться структура ). Лук порезать мелкими кубиками, а можно соломкой (полукольцами, а лучше «четвертькольцами»).

Припустить лук и морковку вместе в небольшом количестве масла до полуготовности. Зажаривать не надо, только чтобы стали мягкими.

Остудить.

1. Пока жарится лук с морковью, займемся яйцами. Их надо разделить на желток и белок, и развести по разным посудинкам. Это самая важная операция . Желтки должны уцелеть!!!

А в белки, соответственно, ни капельки желтка не попасть – их будем взбивать. Думаю, все и так знают, но на всякий пожарный напомню: посуду для взбивания белков и насадки миксера нужно обезжирить (вымыть с моющим средством или содой, окатить кипятком и охладить). Холодные белки в холодной посуде (бррррррррр, холодно ) со щепоткой соли взбиваем до крепкой пены – чтоб не стекали и не падали с ложки, а крепко на ней держались.

2. Приготовим фарш. Его нужно размять хорошенечко и приправить – соль, перец и приправы, которые любите. И ничем не разбавляйте!

3. Лук и морковка уже остыли, добавляем их в фарш и перемешиваем. И теперь пришла очередь взбитого белка. Все сразу не выкладывайте, сначала половину. Размешать осторожно, выкладывая понемногу еще белки. Ориентируйтесь на консистенцию фарша, он не должен быть слишком жидким – а таким, чтобы слепились шарики, и не расплывались. У меня ушло ¾ от общего количества белков.

4. Сформировать четыре бифштекса, панировать в муке. (Я два бифштекса обваляла в муке, два – нет. Особой разницы, честно говоря, не заметила.) Вверху на каждом сделать ямку, в которую уложить сырой желток. У меня один желток лопнул при перекладывании, и ничего, запекся недурно, и внешний вид практически не пострадал.

5. Поставить в духовку, разогретую до 200 - 220 градусов, и оставить там томиться-запекаться минут на 20. Если сок, выделяющийся из бифштекса при прокалывании, прозрачный – готово. Если нет – подержите в духовке еще минут 5 – 7.

Подавать с жареной картошечкой и зеленью!

Приятного аппетита!

P.S. – Что касается настоящих ласточкиных гнезд, то я этот китайский деликатес так и не видела, и не пробовала. А вы?

А вот что об этом говорит Кулинарный словарь:

1. "Ласточкино гнездо".

Гнездо ласточки салангана, проживающей на голых скалах некоторых островов Южно-Китайского моря. В отсутствие песка, глины и травы в качестве «строительного материала» для своих жилищ ласточки используют молодь морских рыб типа сайры, у которых нет еще костей, а также гирлянды морских икринок на морской капусте и других съедобных водорослях, скрепленные птичьей слюной. При приготовлении кусочки ласточкина гнезда, залитые кипятком и выдержанные в продолжение 5 часов, увеличиваются в объеме в 8 - 12 раз. Стоимость этого блюда является высокой даже в Китае.

(Кулинарный словарь. Зданович Л.И. 2001)

2. "Ласточкино гнездо"

Его добавляют в куриный бульон, в котлеты (фрикадели) из куриного мяса или придают овощам и другим гарнирам. Внешний вид "ласточкина гнезда" напоминает половину пиалы диаметром 6 см. Цвет беловато-желтоватый, полупрозрачный (высший сорт), серый, красновато-серый и черный. "Ласточкино гнездо" считается высшим по стоимости пищевым продуктом: фунт его ценится в 500 гонконгских долларов!

(Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002)