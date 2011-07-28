В одной из первых книг Оливера «Джейми дома» есть замечательный рецепт пасты с кабачками и сливочным соусом – «Цуккини карбонара». Давайте готовить, ведь как раз сейчас так легко найти подходящие цуккини – свежие, небольшого размера, упругие и хрустящие.

Цуккини «карбонара» от Джейми Оливера

Понадобится (3-4 порции):

Грудинка или бекон, с тонкими прослойками жира – 6 ломтиков (ок. 250 гр.);

Паста пенне (перья) – 250 гр.;

Кабачок – 3 маленьких (ок. 350-400 гр. все вместе);

Черный перец, морская соль;

Оливковое масло – 1 ст.л.;

Тимьян – несколько веточек свежего, только листья или треть чайной ложки сухого;

Для соуса карбонара:

Желток – 2 шт.;

Сливки (10-20%) – 80 мл.;

Сыр пармезан – горсть свеженатертого на мелкой терке.

· Грудинку или бекон нарежьте узкими полосками. В маленькой мисочке смешайте желтки, сливки и тертый пармезан. Отставьте в сторону.

· Молодые кабачки можно не чистить – кожура у них тоненькая и нежная. Просто вымойте, и разрежьте вдоль, по длине, на 4 части. Срежьте мягкую волокнистую середину, и получившиеся брусочки нашинкуйте наискось, по диагонали, так, чтобы кусочки по форме и размерам походили на пенне («перышки»).

· Подготовительная часть закончилась, теперь нужно обжарить и потушить грудинку с кабачком, и сварить пасту – так, чтобы приготовилось все одновременно. Джейми утверждает, что в этом случае вкус блюда будет идеальным. (Шепотом скажу, что если в первый раз вы этой одновременности не достигнете, все равно будет вкусно!)

· Ставьте воду, в большой кастрюле, обязательно посолите – я кладу 1,5 чайные ложки на это количество пасты.

· Большую глубокую сковороду или сотейник смажьте немного маслом, хорошо разогрейте и положите грудинку, подрумяньте до уверенного золотистого цвета.

· К этому времени вода уже должна закипеть, кладите пасту и варите, ориентируясь на время, указанное на упаковке.

· В сковородку к грудинке добавьте ломтики кабачка, поперчите (мне понадобилась щепотка молотого перца), тимьян (очень рекомендую), перемешайте и готовьте все вместе, пока варится паста – примерно 10 минут. Кабачок должен стать мягким, не расползаясь при этом. Переваренный кабачок станет невкусным и неприглядным на вид, я считаю, он должен немного похрустывать, самую чуточку.

· Итак – кабачки готовы, и паста готова тоже. Сливайте воду (полстакана оставьте) и выкладывайте пасту в сковороду с кабачками и грудинкой (поэтому и нужна большая сковорода, чтоб все вошло; если не входит, можно смешать в кастрюле, в которой варили макароны). Перемешайте, снимите с огня и добавьте соус – сырно-желтково-сливочную смесь.

· Снова хорошо перемешайте, только уж больше не нагревайте – от того, что паста и кабачки горячие, только-только с огня, желтки заварятся, сыр расплавится, и соус загустеет. Вероятнее всего, соус получится густым – если он плохо обволакивает пасту, добавьте немного горячей воды, в которой варили макароны (для этого и оставили полстакана).

· Перемешали? Зовите всех за стол, и подавайте скорее, пока горячее!

Приятного аппетита!

Если ваш запас кабачков все ещё не иссяк, посмотрите другие рецепты в нашей U-вкуснятине:

Кексы: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5545

Анкл-бенс http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5176

Кабачково-куриная запеканка http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4894