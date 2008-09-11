Снова созрели тыквы . Я рада до чрезвычайности, потому что люблю тыкву во всех видах!. Даже просто смотреть на тыкву – бодро-оранжевую, такую оптимистичную, солнечную – и то удовольствие. Лежит она в кухне на столе, и день вроде уже и не такой пасмурный… А сколько всего можно наварить-настряпать! Как вот только выбрать, что вперед готовить?

Тыкву запекают, жарят, делают из неё оладья, тыквенные пироги и печенье, варят супы. Она сочетается с крупами, картошкой, мясом, пряной зеленью. Очень вкусны даже самые простые салаты. Например, сладкий – тертая на крупной терке тыква, кубики кисло-сладкого яблока, мед и грецкие орехи. Можно добавить дольки апельсина или курагу.

Вот самый простой гарнир – тыкву нарезать кубиками, и припустить в маленьком количестве воды (или отварить на парУ), слегка размять, чуть посолить, заправить капелькой масла и посыпать зеленью. Или еще: ломтики тыквы обвалять в сушеной зелени (укроп, петрушка) и обжарить до румяной корочки на оливковом масле. Или так – опять же нарезать ломтиками, смазать маслом или сметаной, и запечь в духовке. И вкусно, и полезно, и глаз радует .

В общем, стоит запасти на зиму этот замечательный продукт. Целые тыквы хорошо хранятся в прохладном месте, до января, а то и до весны. А можно заморозить её мякоть – кубиками или в виде пюре. Пюре сделать просто: ломтики очищенной тыквы запечь в духовке или микроволновке, или отварить (в кастрюльке, пароварке), остудить, измельчить в блендере (на сите, или просто размять). Заморозить небольшими партиями. А зимой достаете эту заморозку… Тыквенные кубики, не размораживая, добавляете в кашу, суп, рагу, к тушеной курице, к примеру.

А из пюре получится вообще что угодно, ну вот хоть соус к макаронам или такой супчик: соединить куриный бульон и тыквенное пюре, взбить в блендере, соль и перец добавить по вкусу. В каждую тарелку при подаче положить немного раскрошенной брынзы, маслины колечками, украсить жареными семечками тыквы и петрушкой. У всех зима, а у вас - солнышко в тарелке. Правда, здорово?

Год назад из тыквы мы делали вот какую вкуснятину, помните?

А еще хочу напомнить, что с тыквой можно приготовить отличную кашу – рисовую или пшенную, на молоке, с изюмом. Наверное, это классическое сочетание? Хорошо варить её в горшочках – крупинки мягкие, нежные, и при том совсем не размазня получается, а рассыпчатая!!!

Каша с тыквой в горшочке

На 4 горшочка объемом 450 мл.

Понадобится:

Тыква – 500 гр.;

Рис или пшено – 1,5 стакана;

Молоко – 3 стакана;

Изюм, лучше светлый – полстакана;

Масло сливочное – 40 гр.;

Соль, сахар;

Примечания:

а.) Перед тем, как готовить, горшочки надо замочить – залить холодной водой и оставить на 15-30 минут. Они «пропитаются» водой, и в процессе готовки будут отдавать её по мере надобности.

б). Соотношение крупы и молока – 1:2, то есть молока по объему в два раза больше, чем крупы.

в). Стакан объемом 240 мл.

1. Тыкву вымоем, очистим от кожуры и семян, и мякоть нарежем маленькими кубиками. Теперь нужно её припустить – то есть нагревать под крышкой с минимальным количеством воды – примерно 2 ст.л., до полуготовности.

2. Я делала два вида каши – рисовую и пшенную. Крупу хорошо промыть, меняя воду. Пшенную крупу нужно промывать дольше, пока вода не станет совсем прозрачной, а после этого еще залить кипятком, и через 5-10 минут воду слить. Таким образом можно избежать «горчинки» в готовой каше - в пшене есть немного мучки, придающей горьковатый вкус.

3. Разложить тыкву в горшочки – приблизительно поровну. Сверху выложить крупу, посолить – маленькую щепотку на горшочек, и в каждый добавить чайную ложку сахара. Немного соли надо даже в сладкую кашу, иначе она будет казаться пресной. Изюм я положила только в «рисовые» горшочки. Вообще-то нужно светлый изюм, темный «красится», но мне нравится, когда в каше такие яркие вкрапления – черный изюм, оранжево-желтая тыква…

4. Кипятим молоко, горячим заливаем горшочки, и ставим в печку!

5. Запекаем-варим при 200 градусах. Через полчаса в каждый горшочек надо положить по кусочку сливочного масла, и томить кашу еще минут 10. Можно без крышки, чтобы верх немного подрумянился.

Приятного аппетита!

P.S. – Пока каша варится, из тыквы можно сделать маску для лица . Говорят, что кашица из натертой на мелкой терке тыквы прекрасно тонизирует, и подходит для любого типа кожи.