Некалорийно и белково! Нежные куриные кнели

Кто сказал, что правильное питание — это пресная грудка и унылые овощи? Вовсе нет! ПП рецепты — это кулинарное приключение, где даже диетические блюда могут быть сочными и невероятно вкусными.

Приготовьте из куриной грудки кнели — воздушные, тающие во рту, с тонким сливочным вкусом. Идеальный рецепт для здорового питания: минимум калорий, максимум нежности! Всего ~120 ккал/100 г. Без углеводов, тают во рту, подходят для диетического питания!

Нежные куриные кнели в пароварке

Понадобится: 450 г куриной грудки;

40 г сливочного масла (комнатной температуры);

30 мл сливок;

1 яичный белок;

соль по вкусу;

зелень (по желанию).

Приготовление:

1. Подготовка фарша. Куриную грудку дважды прокрутите через мясорубку с мелкой решёткой. Добавьте мягкое масло и взбейте миксером до однородности.

2. Для воздушной текстуры фарша постепенно вливайте сливки, продолжая взбивать.

3. Отдельно взбейте белок с щепоткой соли до мягких пиков и аккуратно вмешайте в фарш движениями снизу вверх. Можно добавить мелко порезанные петрушку/укроп.

4. Нужно сформировать кнели с помощью двух столовых ложек. Или можно слепить фарш в продолговатые котлетки мокрыми руками (фарш довольно липкий!)

5. Кнели выложите на решётку пароварки (выберите специальный режим в вашей мультиварке) и готовьте куриные кнели на пару 25 минут.

! Кнели можно запечь в духовке - чуть смажьте силиконовую форму для мини-кексов маслом, разложите фарш в формы, запекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте с лёгким соусом из йогурта с укропом или с овощным пюре.

Приятного аппетита!

P.S. Рецепт, конечно, требует немного времени на приготовление, но всё очень просто готовится. А результат того стоит: минимум углеводов, много белка, лёгкость и энергия после полезной еды!