Некалорийно и белково! Нежные куриные кнели
Кто сказал, что правильное питание — это пресная грудка и унылые овощи? Вовсе нет! ПП рецепты — это кулинарное приключение, где даже диетические блюда могут быть сочными и невероятно вкусными.
Приготовьте из куриной грудки кнели — воздушные, тающие во рту, с тонким сливочным вкусом. Идеальный рецепт для здорового питания: минимум калорий, максимум нежности! Всего ~120 ккал/100 г. Без углеводов, тают во рту, подходят для диетического питания!
Нежные куриные кнели в пароварке
Понадобится:
- 450 г куриной грудки;
- 40 г сливочного масла (комнатной температуры);
- 30 мл сливок;
- 1 яичный белок;
- соль по вкусу;
- зелень (по желанию).
Приготовление:
1. Подготовка фарша. Куриную грудку дважды прокрутите через мясорубку с мелкой решёткой. Добавьте мягкое масло и взбейте миксером до однородности.
2. Для воздушной текстуры фарша постепенно вливайте сливки, продолжая взбивать.
3. Отдельно взбейте белок с щепоткой соли до мягких пиков и аккуратно вмешайте в фарш движениями снизу вверх. Можно добавить мелко порезанные петрушку/укроп.
4. Нужно сформировать кнели с помощью двух столовых ложек. Или можно слепить фарш в продолговатые котлетки мокрыми руками (фарш довольно липкий!)
5. Кнели выложите на решётку пароварки (выберите специальный режим в вашей мультиварке) и готовьте куриные кнели на пару 25 минут.
! Кнели можно запечь в духовке - чуть смажьте силиконовую форму для мини-кексов маслом, разложите фарш в формы, запекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.
Подавайте с лёгким соусом из йогурта с укропом или с овощным пюре.
Приятного аппетита!
P.S. Рецепт, конечно, требует немного времени на приготовление, но всё очень просто готовится. А результат того стоит: минимум углеводов, много белка, лёгкость и энергия после полезной еды!