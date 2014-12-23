Индейка. Грудка, запеченная в духовке

Понадобилось мясо для холодной нарезки, и я запекла филе индейки (мясо с грудки). Результат мне понравился, поэтому делюсь с вами. Нежирное, мягкое, слегка суховатое, легко режется тонкими ломтиками. Годится для салата, можно положить на бутерброд, в домашнюю «шаурму», подать как нарезку к овощному блюду или с соусом, как холодную закуску.

Я нашпиговала мясо кусочками чеснока, моркови и маслинами. Сначала хотела сделать со сладким перцем, но дети просили обойтись без него, поэтому взяла морковку. На срезе получились красивые оранжевые крапинки, но печь пришлось долго, чтобы морковь пропеклась и стала мягкой. В следующий раз все же попробую с полосками болгарского перца.

Мясо индейки постное, поэтому можно добавить в начинку кусочки шпика, сала, жирной грудинки и/или обернуть тонкими ломтиками перед запеканием.

Грудка индейки, запеченная в духовке

Понадобится: Филе индейки – 1,3 – 1,5 кг.; Маслины – 1 маленькая баночка (200 гр.); Морковь (сладкий перец) – 1 шт.; Чеснок – 2-3 зубка; Соевый соус – 3-4- ст.л.; Лимонный сок – 2 ст.л.; Мед – 1 ст.л.; Масло растительное – 2-3 ст.л.; Соль, приправы по вкусу.

* Мясо подготовьте (вымойте, срежьте пленки).

* Морковь или перец нарежьте тонкими длинными полосками, толщиной не больше 0,5 см. Чеснок разрежьте вдоль на 2-4 части, в зависимости от размера. Полоски моркови (перца) посолите и обсыпьте приправой.

* Теперь нужно нашпиговать мясо, то есть длинным узким ножом сделать глубокие проколы-надрезы, и вставить в них кусочки чеснока, маслины, овощи или сало (шпик). Это легко, прокалывайте кусок мяса вдоль волокон и слегка проворачивайте нож, старайтесь делать проколы равномерно и шпиговать на всю глубину. Если хотите нашпиговать салом, холодное сало нарежьте тонкими брусками и заморозьте их, замороженные брусочки проталкивать в разрезы будет легче.

* Для маринада смешайте соевый соус, масло, лимонный сок, мед, пряные травы и соль. Сколько соли – вопрос личных вкусовых пристрастий. Как правило, мясо солят из расчета 1 чайная ложка без горки на 1 кг. мяса. Если я использую соленый соевый соус, то могу обойтись вообще без дополнительной соли или добавить немного.

* Залейте маринадом мясо и оставьте на несколько часов, за это время пару раз переверните.

* Положите мясо в жаростойкую форму, и вместе с формой поместите в рукав для запекания. Сок, который выделится во время запекания, соберется в форме – духовка останется чистой и этот мясной сок, при желании, можно использовать для приготовления соуса.

* У меня был большой кусок мяса, я запекала сначала при температуре 200 градусов, через 30 минут убавила жар до 170 градусов и готовила еще около часа, чтобы пропеклась морковь. Готовность мяса можно проверить, сделав глубокий прокол ножом: если выделяется прозрачный сок (не розовый), мясо готово.

* Оставьте в выключенной духовке минут на 15-20, после этого выньте и дайте полностью остыть. Нарезайте на ломтики острым ножом, мясо хорошо режется и не крошится. Вкус мягкий, деликатный, сочетается с разными продуктами и соусами. Мы делали бутерброды, салат с запеченной индейкой, ели как холодную нарезку с тушеными овощами. Вкусно, буду повторять!

Приятного аппетита!