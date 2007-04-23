Как накормить и мальчика, и мужа?

Можно сколько угодно сидеть на диете и вырабатывать желудочный сок только от одного вида листика салата... Однако, поверьте, ваши домашние отнюдь не буду разделять ваш энтузиазм и будут требовать еду независимо от времени суток. Тем более если это взрослый мужчина в полном расцвете сил и мальчик с нормальным аппетитом. Именно такой комплект родственников наблюдался в доме takar обычным будним вечером. Озвученная просьба поесть "чего-нибудь вкусного" нашла горячий отклик в сердце матери и жены, а также зашедшей в гости Coalla и Алиса, поскольку дамы были также голодны.

Беспроигрышный вариант для того, чтобы накормить мужчину - это мясо. Но поскольку девочки тоже расситывали перекусить, нужен был не какой-то там брутальный рецепт, а нечто мягкое и нежное. Детям, помимо мяса, полагалось приготовить нечто сладкое. Посему было решено готовить свинину, тушенную в сметане и рассыпчатое печенье с цукатами. Основная прелесть данных рецептов, помимо их восхитительных вкусовых достоинств, заключалась в их быстром и простом приготовлении. А поскольку за процессом уже пристально наблюдало три пары голодных глаз, следовало поторопиться. Для начала было решено готовить мясо. Для этого нам потребовалось:

свинина нежная - 1.5 кг

сметана обыкновенная - 1 банка

лук репчатый - 3 шт

паприка

соль

масло растительное

Свинину режем тонкими полосками и обжариваем на сильном огне до пояления золотистой корочки. Добавляем тонко порезанный полукольцами лук и обжариваем его до золотистого цвета. Посыпаем свинину с луком паприкой и солью, убавляем огонь и вливаем целую банку сметаны. Тщательно перемешиваем и закрываем крышкой, оставим томиться на слабом огне до полной боевой готовности.

В качестве гарнира нами были выбраны спагетти - варятся быстро, отлично сочетаются с нежным сливочным соусом, да и дети их традиционно любят.

Ну а пока свинина томилась под крышкой, а дети в ожидании, мы готовили печенье. Для него нам потребовалорсь:

масло сливочное - 270 гр

сахар системы "песок" - 1стакан

яйцо куриное - 1шт

мука пшеничная высший сорт - 2.5 стакана

хлопья овсяные обыкновенные

цукаты

Масло тщательно взбиваем со стаканом сахара. Трудолюбивые хозяюшки могут сколь угодно взбивать подобные субстанции с помощью венчика или вилки, но мы, молодое поколение, которое живет в век высоких технологий и научно-технического прогресса тупо воспользовались блендером. И к слову сказать, блендер нас не подвел. В отлично взбитую масялную смесь мы уже собственноручно ввели взбитое яйцо и тщательно просеянную муку. Любовно вымесили тесто и разделили его на шарики, которые с помощью двух ладошек легко превращались в подобие маленьких лепешечек. Полученные лепешки следовало обвалять в овсяных хлопьях и точно посередке следовало аккуратно поместить цукат.

Лепешки выкладываем на смазанный маслом пергамент и отправляем в предварительно разгоретую духовку на 20-30 минут. Внимательно следим за поверхностным слоем нашего печенья -как только оно приобретает нежный золотистый оттенок - значит, оно готово. Надо заметить, что поджаренные овсяные хлопья потом пикантно похрустывают на зубах, а вкус цуката служит достойным вкусовым аккордом к нежной рассыпчатой текстуре печенья.

Таким образом, наш гастрономический вечер удался. Так, быстро и без усилий мы смогли порадовать и себя, и наших близких!